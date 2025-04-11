الجمعة 11 أبريل 2025
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رياضة

انفراجة في أزمة تأشيرة سفر بن شرقي وجراديشار إلى جنوب إفريقيا

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

الأهلي، كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن انفراجة في أزمة تأشيرة ثنائى الفريق أشرف بن شرقي وجراديشار والخاصة بتصاريح العمل الخاصة بهما لاستكمال إجراءات استخراج تأشيرة جنوب أفريقيا لمرافقة الفريق لخوض مباراة صن داونز يوم 19 أبريل الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قال المصدر: خلال الساعات الماضية تواصل النادي الأهلي مع بعض الجهات المعنية بالأمر، وتلقى الأحمر تأكيدات بحل الأزمة وتواجد الثنائي مع الفريق في رحلة جنوب إفريقيا. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الموافق 19 من شهر أبريل الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا في بريتوريا، بينما تقام مباراة الإياب الجمعة 25 من نفس الشهر في تمام السابعة مساء بالقاهرة.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

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