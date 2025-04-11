الجمعة 11 أبريل 2025
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رياضة

تحذير شديد اللهجة من كولر للاعبي الأهلي قبل موقعة بيراميدز

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للأهلي، فيتو

الأهلي، وجه مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرا شديدا اللهجة للاعبي الفريق، وذلك ضمن تعليمات السويسري قبل مواجهة بيراميدز المقرر أن تجمع بينهما غدا السبت في بطولة الدوري المصري الممتاز

وحذر كولر لاعبي الأهلي من إهدار الفرص التي ستتاح لهم خلال أحداث المباراة، مؤكدا ضرورة استغلال جميع الفرص، وشدد السويسري على أن مثل هذه المباريات لا تحتمل ضياع الفرص، كما أشار إلى أنه لا يرغب في تكرار سيناريو مباراة الدور الأول والتي انتهت بالتعادل 2/2 بين الفريقين. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

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