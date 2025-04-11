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رياضة

أول تعليق من الونش بعد تجديد عقده مع الزمالك 3 مواسم

الونش
الونش

علق محمود حمدي الونش، لاعب الفريق الأول لكرة لكرة القدم بنادي الزمالك على تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض لمدة 3 مواسم. 

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تجديد التعاقد مع محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسميًا لمدة ثلاثة مواسم حتى نهاية موسم 2027-2028.

أول تعليق من الونش علي تجديد عقده

وكتب الونش عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “الحمد لله.. أعلن استمراري في نادي الزمالك بيتي وصاحب الفضل على شخصي بعد الله، لمدة ثلاث مواسم قادمة، وهذا أقل رد للجميل على كل ما رأيته من خير وأشياء لا تقدر بثمن من الزمالك وجماهيره العظيمة”.

وأضاف: "كانت المغريات كبيرة وكثيرة لكن التاريخ لا يجوز أن يذهب بهذه السهولة خصوصا أنني من أكثر المدافعين في تاريخ الزمالك تتويجا بالبطولات وطبعا أتشرف كوني أحد كباتن الفريق".

وواصل: “أعلنها بكل وضوح وصراحة، أنا في الأساس مشجع لنادي الزمالك، وطيلة مشواري مع الفريق لم أساومه ولم أقدر على فعل ذلك في الوقت الحالي أو في المستقبل لأني في الأساس مشجع للنادي وأعتبر نفسي أحد أبنائه”.

ووجه الونش الشكر لجماهير نادي الزمالك العظيمة على الدعم المتواصل وغير المشروط للفريق ولكل اللاعبين وطالبهم بالاستمرار في هذا العمل لأنهم الأفضل على الإطلاق.

كما توجه بالشكر لمجلس الإدارة ولجنة التخطيط على دعمهم  ورغبتهم في تجديد تعاقدي مع نادينا العظيم. 

واختتم حديثه: “مستمرون في رحلتنا نحو التتويج بالبطولات ومستمرون في إسعاد الملايين من عشاق الملكي في كل أنحاء العالم.. وأطالبهم بالوقوف بجانب الزمالك في هذه الفترة الصعبة، كما اعتدنا منكم.. لأننا أقوى بكم ونستمد قوتنا منكم”.

أرقام محمود حمدي الونش مع الزمالك 

وخاض محمود حمدي الونش 235 مباراة مع نادي الزمالك في جميع البطولات بواقع 20068 دقيقة. 

وسجل محمود الونش 11 هدفا مع الزمالك وقدم 3 تمريرات حاسمة. 

وتلقى الونش 28 بطاقة صفراء مع الزمالك وبطاقة حمراء واحدة. 

بطولات الونش مع الزمالك 

وحقق الونش11 بطولة مع الزمالك بواقع: 2 دوري ممتاز، 2 كونفدرالية، 2 سوبر إفريقي، 3 كأس مصر، 2 سوبر مصري. 

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