بيراميدز مهدد بخوض مباراته أمام أورلاندو بدوري الأبطال بدون نصف الفريق

أخطرت سفارة جنوب إفريقيا في مصر مسئولي بيراميدز بعدم سفر أي أجنبي بالفريق إلى جنوب أفريقيا لا يتوفر فيه الشروط التي تسمح له باستخراج تأشيرات السفر إلى بلدهم.

وضرب فريق بيراميدز موعدا مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز مهدد بالسفر إلى جنوب أفريقيا بدون الجهاز الفني

وأصبح بيراميدز مهدد بالسفر بدون الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يوريشيتش ومساعديه ويوسيب تشيكو (مدرب عام) وزفنكو كوميس (مدرب أحمال) ومارين ماندرايتش (مدرب تأهيل).

بيراميدز مهدد بالحرمان من الخماسي الأجنبي

وأصبح بيراميدز أيضا مهددا بالحرمان جهود الخماسي؛ محمد الشيبي ووليد الكرتي وصديق أوجولا وفيستون ماييلي وبلاتي توريه.

شروط السفر إلى جنوب أفريقيا

وتتمثل شروط السفر إلى جنوب أفريقيا في:

إثبات إقامة الأجنبي في مصر

وجود حساب بنكي منفصل بعيدا عن حساب النادي.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس في نصف نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وأورلاندو بيراتس يوم 18 أو 19 أبريل الجاري على أرضية ملعب أورلاندو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب بيراميدز يوم 25 أو 26 أبريل الجاري.

فرق المربع الذهبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتأهل الأهلي لدور نصف نهائي أبطال أفريقيا على حساب الهلال السوداني في ربع النهائي بهدفين دون رد بمجموع المواجهتين.

وصعد بيراميدز لأول مرة في تاريخه على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة 3-4 بمجموع المباراتين.

وتأهل ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي على حساب الترجي التونسي وصيف النسخة الماضية بعد الفوز بهدف دون رد بمجموع المباراتين.

وتأهل أورلاندو لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والعودة مع مولودية الجزائر بهدف دون رد.

مباريات نهائي دوري الأبطال

وتقام منافسات نصف النهائي بنظام خروج المغلوب بجولتي الذهاب والإياب، حيث يستقبل صن داونز منافسه الأهلي كما يستضيف أورلاندو منافسه بيراميدز أحد يومي 18 و19 أبريل الجاري.

وتقام جولة الإياب في مصر أحد يومي 25 و26 من الشهر ذاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.