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رياضة

موعد مباراتي الأهلي أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

دوري أبطال إفريقيا، استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد حجز مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي، وحسم  تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

وتأهل صن داونز الجنوب إفريقي إلي الدور نصف النهائي على حساب الترجي التونسي بعد الفوز في الذهاب بهدف والتعادل في الإياب سلبيًّا. 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه الأهلي صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الموافق 19 من شهر أبريل الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا في بريتوريا، بينما تقام مباراة الإياب الجمعة 25 من نفس الشهر في تمام السابعة مساء بالقاهرة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

 ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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الأهلي صن داونز دوري أبطال أفريقيا كاف الهلال السودانى

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