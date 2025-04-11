محمد الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي فى رحلة جنوب أفريقيا

الأهلي، كلف مجلس إدارة النادي الاهلي محمد الدماطي عضو المجلس بتولي مهام رئاسة بعثة فريق الكرة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قال مصدر داخل الأهلي إن التحركات مستمرة من أجل إنهاء أزمة تأشيرة ثنائى الفريق أشرف بن شرقي وجراديشار من أجل الحصول على تصاريح العمل الخاصة بهما لاستكمال إجراءات استخراج تأشيرة جنوب أفريقيا لمرافقة الفريق لخوض مباراة صن داونز يوم 19 أبريل الجاري فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم لمباراة بيراميدز المرتقبة غدا، حيث يدخل الأهلي معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الغد الحاسمة فى مشوار الدوري.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.