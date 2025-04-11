الجمعة 11 أبريل 2025
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رياضة

الزمالك يعلن رسميًا تجديد عقد الونش 3 مواسم

الونش
الونش

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن تجديد التعاقد مع محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسميًا لمدة ثلاثة مواسم.

ووقع محمود حمدي "الونش" على عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028.

 يأتي ذلك في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك ولجنة التخطيط لقطاع كرة القدم للحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي

وفي السطور التالية، نعرض أرقام الونش مع الزمالك بعد تجديد عقده مع الزمالك. 

أرقام محمود حمدي الونش مع الزمالك 

وخاض محمود حمدي الونش 235 مباراة مع نادي الزمالك في جميع البطولات بواقع 20068 دقيقة. 

وسجل محمود الونش 11 هدفا مع الزمالك وقدم 3 تمريرات حاسمة. 

وتلقى الونش 28 بطاقة صفراء مع الزمالك وبطاقة حمراء واحدة. 

بطولات الونش مع الزمالك 

وحقق الونش11 بطولة مع الزمالك بواقع: 2 دوري ممتاز، 2 كونفدرالية، 2 سوبر إفريقي، 3 كأس مصر، 2 سوبر مصري. 

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