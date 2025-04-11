الجمعة 11 أبريل 2025
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رياضة

زيزو يغيب عن مران الزمالك بعد أزمته مع النادي وإحالته للتحقيق

أحمد السيد زيزو،
أحمد السيد زيزو، فيتو

غاب أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مران الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وجاء غياب زيزو عن مران الزمالك بعد أزمته الأخيرة مع النادي، وإحالته إلى التحقيق بعد التصريحات الأخيرة له عبر وسائل الإعلام بسبب عدم تجديد مع الفارس الأبيض. 

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تحويل اللاعب أحمد سيد زيزو للتحقيق نظرًا للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، والتي حملت معلومات مغلوطة وعلى نحو مغاير للحقيقة ولا تعبر عن المميزات الكبيرة التي منحها النادي للاعب منذ التعاقد معه عام 2019، من وجهة نظر مجلس الأبيض.

وانتشرت أنباء بأن زيزو يرفض تماما التحويل للتحقيق، مشيرة إلى أن اللاعب لن يحضر التحقيق من الأساس. 

الزمالك يرد على رفض زيزو حضور جلسة التحقيق 

وقال المصدر: حال رفض زيزو حضور جلسة التحقيق سيتم اتباع الإجراءات القانونية ضده. 

وأشار المصدر إلى أن الزمالك من حقه تحويل اللاعب للتحقيق لما بدر منه وهو أمر قانوني تماما. 

وواصل عن أن زيزو لديه 80 مليون مستحقات متأخرة: هذا الرقم غير صحيح تماما وحال تقديم شكوى بذلك نمتلك كل الاثباتات. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك، فيتو 
الزمالك، فيتو 

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة. 

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