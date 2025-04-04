أخبار مصر: تفاصيل حريق محطة مترو روض الفرج، مفاجأة عن أكل وسلوك نمر طنطا، عزل رئيس كوريا رسميا، تطور جديد في سعر الذهب

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

حريق داخل محطة مترو روض الفرج ووقوع إصابات (فيديو وصور)

نشب حريق داخل محطة مترو روض الفرج، فيما دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب وتصاعد الأدخنة.

تقرير طب بيطري الغربية يكشف مفاجأة عن أكل وسلوك نمر طنطا بعد التهامه ذراع مساعد مدربه

أصدرت مديرية الطب البيطري بـ محافظة الغربية تقريرها الرسمي بشأن حادث هجوم نمر على مساعد المدرب أثناء عرض بسيرك طنطا، حيث أكدت الفحوصات البيطرية أن النمر يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض تؤثر في سلوكه.

توابع زلزال رسوم ترامب، تطور جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة بالأسواق

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي، إذ زادت المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية بسبب الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الطلب على المعدن النفيس الذي عادة ما يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن.

بيان من مترو الأنفاق لكشف ما حدث في محطة روض الفرج

حرصت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على إيضاح حقيقة حدوث حريق داخل محطة روض الفرج بالخط الثاني ووقوع إصابات، مؤكدة أن ما حدث هو تصاعد أدخنة من داخل إحدى الغرف الفنية بالمحطة نتيجة حدوث ماس كهربائي.

بالإجماع، المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعزل الرئيس يون

أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، قرارًا بـعزل الرئيس يون سك يول عن العمل، لسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الهلال ضد النصر في ديربي الرياض

مواعيد مباريات اليوم، تشهد الملاعب العربية والأوروبية مباريات مثيرة اليوم الجمعة يأتي على رأسها ديربي الهلال والنصر في الدوري السعودي.

"فأما اليتيم فلا تقهر"، موضوع خطبة اليوم الجمعة بمساجد مصر

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة بعنوان: “فَأمَّا اليَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ”.

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن رسوم ترامب الأمريكية

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان، يوم الخميس، إن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي في وقت يتباطأ فيه النمو.

لمدة يومين، تعديل مواعيد الخط الثالث لمترو الأنفاق بشكل مؤقت، اعرف السبب

قررت الشركة المشغل للخط الثالث للمترو تعديل مواعيد التشغيل اليوم الجمعة وغدًا السبت فقط على أن تعود المواعيد لطبيعتها بداية من تشغيل يوم الأحد المقبل.

اغتيال قيادي بحماس واثنين من أبنائه في قصف إسرائيلي لشقة سكنية بصيدا جنوب لبنان (فيديو)

أفادت مصادر لبنانية، فجر اليوم الجمعة، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة صيدا بـجنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

حساب الهلال ينشر فيديو مثيرا لرونالدو قبل ساعات من "ديربي الرياض" (فيديو)

مباراة الهلال والنصر، نشره حساب نادي الهلال الرسمي على منصة "إكس" فيديو مثير للبرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، قبل مواجهتهما المرتقبة اليوم الجمعة بالدوري السعودي.

خدودها صناعي، رد غير متوقع من جيهان الشماشرجي على منتقدي وجهها "التفاحي" (فيديو)

ردت الفنانة جيهان الشماشرجي، على الشائعة التي تتردد بشأن "خدودها التفاحي صناعي" وقيامها بعملية حقن بوتوكس في منطقة الوجه.

ترامب عن إعادة توطين أهالي غزة: الناس تموت ويجب أن نفعل شيئا حيال ذلك

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس، بأن الولايات المتحدة ستعمل على حل مشكلة قطاع غزة العالقة منذ عقود.

أنا متعطش لأول ديربي وأمجاد السيتي ستعود، ماذا قال مرموش عن مواجهة مان يونايتد بالدوري الإنجليزي

تحدث عمر مرموش لاعب نادي مانشستر سيتي، عن مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بكتيريا قاتلة وفشل كلوي للأطفال، تحذير عاجل من نوع شهير من الجبن الاسكتلندي

أصدرت هيئة معايير الغذاء في اسكتلندا تحذيرا، مؤخرا، بعدم تناول نوع شهير من الجبن الأزرق، بسبب مخاوف من تلوث بعض العبوات ببكتيريا قاتلة.

إنهاء إجراءات تعويضات المتوفين والمصاب ضحايا عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

أعلن الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، عن صرف تعويضات لضحايا العقار المنكوب بدائرة الجمرك وسط المحافظة الذي أسفر عن مصرع سيدة وأطفالها الثلاثة وإصابة زوجها.

تحركات عسكرية ضخمة تتحرك من مصراتة باتجاه طرابلس، والمجلس الرئاسي الليبي يحذر

حذر المجلس الرئاسي الليبي اليوم الجمعة من أي تحركات عسكرية أو أمنية باتجاه العاصمة طرابلس دون الحصول على تعليمات صريحة ومسبقة صادرة عنه، مشددًا على أن الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تؤثر في الاستقرار العام.

بشوف أحلام مش حلوة وبتتحقق، كندة علوش تكشف أسرارا جديدة عن حياتها (فيديو)

قالت الفنانة كندة علوش: "للأسف مش بحلم أحلام حلوة، بحلم بناس بقى لي كتير أوي ما سمعتش عنهم وبعدين أسمع خبر مش حلو عنهم ودي حاجة مش بحبها بس هي على طول بتحصل معايا".

نزاع على العلامة التجارية يتحول لمحاكمة 7 أطباء بتهمة الإهمال في وفاة مارادونا

كشفت تقارير صحفية أن النزاع القانوني حول العلامة التجارية الخاصة بالنجم الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا، تحول إلى محاكمة 7 أطباء متخصصين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاته، وذلك بعد شهادة شقيقته الصغرى مساء الخميس.

لازم لمسة بشرية، بيل جيتس يحدد 3 وظائف تنجو من سطوة "الذكاء الاصطناعي"

حدد رجل الأعمال والملياردير الأمريكي بيل جيتس، 3 وظائف للنجاة من ثورة "الذكاء الاصطناعي"، التي تجتاح العالم في الوقت الحالي.

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