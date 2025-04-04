أنا متعطش لأول ديربي وأمجاد السيتي ستعود، ماذا قال مرموش عن مواجهة مان يونايتد بالدوري الإنجليزي

تحدث عمر مرموش لاعب نادي مانشستر سيتي، عن مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة جاره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "أولد ترافورد"، الأحد المقبل.



وقال عمر مرموش في تصريحات مع شبكة "beIN SPORTS": "مانشستر سيتي في 6 أو 7 سنوات الماضية كان ينافس على جميع البطولات في العالم وفاز بالدوري الإنجليزي مرات عديدة في الفترات الماضية".



وواصل: "بعد الخسارة في أكثر من مباراة الجماهير تتحدث أننا نمر بصعوبات لكن هذا طبيعي، ما نظهره حاليًا هو شخصية الفريق وحاليًا متواجدين في سباق المراكز المؤهلة لـ دوري أبطال أوروبا وإن شاء الله سنحقق الهدف المطلوب".

وتابع مرموش: "نحن موجودون في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ولو حصلنا على اللقب سيكون شيئًا جيدًا جدًّا بجانب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا العام القادم".

وأتم: "ديربي مانشستر كبير جدًا ومانشستر يونايتد فريق جيد جدًّا وكبير والمكسب سيكون لنا وأول ديربي أتمنى أن أكون موفق، أنا غير قادر على الانتظار لكي أكون متواجدا في الملعب وأرى الأجواء".

موقف مانشستر سيتي ويونايتد في الدوري

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.

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