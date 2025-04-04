حساب الهلال ينشر فيديو مثيرا لرونالدو قبل ساعات من "ديربي الرياض" (فيديو)

مباراة الهلال والنصر، نشره حساب نادي الهلال الرسمي على منصة "إكس" فيديو مثير للبرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، قبل مواجهتهما المرتقبة اليوم الجمعة بالدوري السعودي.

وتجمع مباراة الهلال والنصر في "ديربي الرياض" بين الغريمين على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري السعودي.

ظهور مثير لرونالدو

وأظهر الفيديو المثير لكريستيانو، وهو في حالة احتجاج مستمرة، ما أثار ردود فعل واسعة بين جماهير الناديين.

الفيديو الذي نشره الهلال لم يقتصر على عرض مشاهد غضب رونالدو فقط، بل تضمن أيضًا تصريحات تحفيزية من لاعبي الهلال الذين أكدوا جاهزيتهم للمباراة.

🚨 — حساب الهلال يضع صورة رونالدو خلال كثرة احتجاجه بعد أي خسارة ضد الهلال 💀💀💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/g5msKEhQZT — أخبار الهلال (@hilalstuff) April 3, 2025

ومن أبرز التصريحات التي ظهرت في الفيديو، قول سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش "جاهزون"، بالإضافة إلى كلمات حماسية من كاليدو كوليبالي وجيسوس وروبن نيفيز الذين أكدوا استعدادهم التام للمواجهة.

في جزء آخر من الفيديو، ظهر سالم الدوسري وهو يقول "أنا هنا"، في إشارة إلى عزمه على تقديم أداء قوي في المباراة.

🎶 يعتادني عيد الفرح يوم أشوفك 💙 pic.twitter.com/5cxc5HTdoo — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 3, 2025

ويبحث النصر صاحب المركز الثالث بـ51 نقطة، في مباراة اليوم عن فوز يحسن به موقفه في جدول الدوري، للاقتراب من الهلال الوصيف صاحب الـ57 نقطة.

وتأكّدت جاهزية عدة لاعبين من الهلال بعد تعافيهم من الإصابات، بما في ذلك محمد كنو، ياسر الشهراني، ألكسندر ميتروفيتش، سافيتش وسالم الدوسري.

على الجانب الآخر، يعول فريق النصر على تألق نجمه كريستيانو رونالدو، الذي ظهر في الفيديو على حساب الهلال بطريقة مثيرة قد تكون رسالة تحفيزية من الفريق الأزرق.

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