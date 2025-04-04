خدودها صناعي، رد غير متوقع من جيهان الشماشرجي على منتقدي وجهها "التفاحي" (فيديو)

جيهان الشماشرجي، ردت الفنانة جيهان الشماشرجي، على الشائعة التي تتردد بشأن "خدودها التفاحي صناعي" وقيامها بعملية حقن بوتوكس في منطقة الوجه.

شائعة خدود جيهان الشماشرجي

وقالت جيهان الشماشرجي خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "زهقت جدًّا من شائعة إني خدودي صناعي".

وتابعت: "امبارح على تويتر واحد كاتب أنا كنت قاعد مع أخصائي تجميل وكان بيقول إن جيهان الشماشرجي حقنت كمية فيلر في خدودها تكفي مش عارف إيه، حسسني انه كان قاعد معايا وأنا باخد الحقنة".

صورة جيهان الشماشرجي

ولفتت: "نزلت صورتي وأنا طفلة هي هي نفس الخدود وكل البنات في عيلتنا عندهم نفس الخدود اللي عندي أو بالتحديد خدود سهير البابلي"

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