الجمعة 04 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

بشوف أحلام مش حلوة وبتتحقق، كندة علوش تكشف أسرارا جديدة عن حياتها (فيديو)

كندة علوش، فيتو
كندة علوش، فيتو

كندة علوش، قالت الفنانة كندة علوش: "للأسف مش بحلم أحلام حلوة، بحلم بناس بقى لي كتير أوي ما سمعتش عنهم وبعدين أسمع خبر مش حلو عنهم ودي حاجة مش بحبها بس هي على طول بتحصل معايا".

 

أحلام غريبة في حياة كندة علوش 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "بحلم بناس ما أعرفش عنهم حاجة من 12 سنة وتاني يوم ألاقيهم بيكلموني، عندي حس بالتنبؤ بحاجات بتحصل في الحقيقة".

 

تحول كندة علوش في الأكشن

وتابعت كندة علوش: "تحولت في الأكشن خلال ضربي لزوجي في مشهد الخيانة بـ مسلسل إخواتي، وخرجت عن النص اعتقادًا مني إني لو تركته بعد لما أضربه هيكمل خيانة وعلشان كده سحبته وجرجرته من على السرير، كنت عايزة أمسكه من شعره وفوجئت إن مفيش شعر فمكسته من قفاه".
 

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