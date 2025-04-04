اغتيال قيادي بحماس واثنين من أبنائه في قصف إسرائيلي لشقة سكنية بصيدا جنوب لبنان (فيديو)

أفادت مصادر لبنانية، فجر اليوم الجمعة، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة صيدا بـجنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن المستهدف بالغارة الإسرائيلية هو القيادي في حركة حماس بلبنان حسن فرحات (أبو ياسر)، وقتل معه ابنه وابنته.

وفور وقوع الغارة، هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع البناية السكنية المستهدفة، فيما سارع مواطنون إلى المكان للمشاركة في جهود الإنقاذ.

الغارة قرب جامع الارقم في صيدا ومعلومات عن محاولة إغتيال pic.twitter.com/OafCzU6glw April 4, 2025

وتم تداول صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الشقة المستهدفة والنيران مشتعلة فيها من جراء الغارة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من الخميس، أصيب شخصان بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بنت جبيل بجنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن غارة شنها الطيران الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق بنت جبيل أدت إلى إصابة مواطنين بجروح.

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