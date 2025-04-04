إنهاء إجراءات تعويضات المتوفين والمصاب ضحايا عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

أعلن الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، عن صرف تعويضات لضحايا العقار المنكوب بدائرة الجمرك وسط المحافظة الذي أسفر عن مصرع سيدة وأطفالها الثلاثة وإصابة زوجها.

وأكدت المحافظة في بيان لها أنه تم الانتهاء من الإجراءات البحث الاجتماعي للأسرة لإقرار وصرف التعويضات النقدية عن المتوفين والحالة المصابة فور تعافيها.

وكان قد عاين فريق من النيابة العامة لنيابة الجمرك في الإسكندرية موقع العقار المنهار بشرق الإسكندرية وتستمع النيابة إلى شهود العيان فى الواقعة وسبب انهيار العقار، بالإضافة إلى معرفة تفاصيل العقار من الحي والأجهزة التنفيذية.





شهدت منطقة الجمرك، مصرع ربة منزل وأبنائها الثلاثة، وإصابة الأب بإصابات بالغة، في انهيار عقار قديم بحارة النخلة التابعة لحي الجمرك وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ انهيار جزئي بعقار لحارة النخلة دائرة قسم الجمرك.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وضباط قسم شرطة الجمرك ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتم وضع حواجز حديدية حول العقار، وتبين انهيار العقار ووجود ضحايا تحت الأنقاض أسفل العقار وتبين وجود أسرة مكونة من 5 أشخاص أب وزوجته وأبنائهم الثلاثة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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