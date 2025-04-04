الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لمدة يومين، تعديل مواعيد الخط الثالث لمترو الأنفاق بشكل مؤقت، اعرف السبب

مترو، فيتو
مترو، فيتو

قررت الشركة المشغل للخط الثالث للمترو تعديل مواعيد التشغيل اليوم الجمعة وغدًا السبت فقط على أن تعود المواعيد لطبيعتها بداية من تشغيل يوم الأحد المقبل. 

وقالت الشركة في بيان: "يرجى العلم بأنه سيتم تعديل مواعيد التشغيل مؤقتًا يومي الجمعة والسبت، لتبدأ في تمام الساعة 7:00 صباحًا وتنتهي عند منتصف الليل، وذلك لإجراء أعمال صيانة ضرورية بمحطاتنا".

وأضافت: “ستعود ساعات التشغيل الاعتيادية من الساعة 5:15 صباحًا حتى 12:45 بعد منتصف الليل اعتبارًا من يوم الأحد المقبل”.

 

وطالبت الركاب بالتأكد من مواعيد آخر قطارات من فريق الموظفين الموجود بالمحطات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخط الأخضر الثالث الخط الثالث للمترو الخط الثالث الثالث للمترو الخط الأخضر تشغيل الخط الثالث

الأكثر قراءة

حريق داخل محطة مترو روض الفرج ووقوع إصابات (فيديو وصور)

بيان من مترو الأنفاق لكشف ما حدث في محطة روض الفرج

تقرير طب بيطري الغربية يكشف مفاجأة عن أكل وسلوك نمر طنطا بعد التهامه ذراع مساعد مدربه

ترامب: نقاشات جارية مع أفضل اللاعبين في العالم بشأن صفقة غزة (فيديو)

التحريات الأولية تكشف سبب حريق محطة مترو روض الفرج (صور)

اغتيال قيادي بحماس واثنين من أبنائه في قصف إسرائيلي لشقة سكنية بصيدا جنوب لبنان (فيديو)

توابع زلزال رسوم ترامب، تطور جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة بالأسواق

باستثناء حالة واحدة، 3 التزامات يجب توافرها قبل إجراء العمليات الجراحية بقانون المسؤولية الطبية

منوعات

المزيد

لازم لمسة بشرية، بيل جيتس يحدد 3 وظائف تنجو من سطوة "الذكاء الاصطناعي"

السلطات الهندية تعتقل سائحا أمريكيا حاول التواصل مع أكثر قبيلة انعزالية بالعالم

مشهد صادم للحظة موت مواطن يمنى من الجوع بجوار طفله (فيديو)

جراديشار لاعب الأهلي يزور الأهرامات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

أسعار النحاس اليوم الخميس 3-4-2025 في الأسواق

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الخميس 3-4-2025

هل يتطلب تشغيل خدمة "السوفت توكن" الذهاب إلى فرع البنك؟

المزيد

انفوجراف

أبرز الصادرات المصرية إلى أمريكا بعد فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 10% (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية