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اقتصاد

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن رسوم ترامب الأمريكية

كريستالينا جورجيفا
كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، فيتو

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان، يوم الخميس، إن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي في وقت يتباطأ فيه النمو.


وقالت إنه من المهم تجنب الخطوات التي يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بـالاقتصاد العالمي، وناشدت الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين العمل بشكل بناء لتهدئة التوتر.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، جاء ذلك في خطوة تهدد بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإشعال حروب تجارية أوسع.


وأظهر ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مخططًا يوضح أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة بنسبة 34% على الواردات الصينية، و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و25% على كوريا الجنوبية، و24% على اليابان، و32% على تايوان.

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