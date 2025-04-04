حريق داخل محطة مترو روض الفرج ووقوع إصابات (فيديو وصور)

نشب حريق داخل محطة مترو روض الفرج، فيما دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب وتصاعد الأدخنة.

اندلاع حريق داخل محطة مترو روض الفرج

اندلاع حريق داخل محطة مترو روض الفرج

وكشف الفحص المبدئي عن إصابة 5 أشخاص باختناق في حريق محطة مترو روض الفرج، ودفع مرفق الإسعاف بـ 3 سيارات الى موقع البلاغ، وانتقلت الأجهزة الأمنية وخدمات مرورية وقيادات مترو الأنفاق.

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