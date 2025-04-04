الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق داخل محطة مترو روض الفرج ووقوع إصابات (فيديو وصور)

اندلاع حريق داخل
اندلاع حريق داخل محطة مترو روض الفرج، فيتو

 نشب حريق داخل محطة مترو روض الفرج، فيما دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب وتصاعد الأدخنة.

 

اندلاع حريق داخل محطة مترو روض الفرج     

 

اندلاع حريق داخل محطة مترو روض الفرج     
اندلاع حريق داخل محطة مترو روض الفرج     

 

txt

مصرع عنصر إجرامي متهم في واقعة استشهاد ضابط شرطة بالأقصر

txt

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث تصادم شارع فيصل

وكشف الفحص المبدئي عن إصابة  5 أشخاص باختناق في حريق محطة مترو روض الفرج، ودفع مرفق الإسعاف بـ 3 سيارات الى موقع البلاغ، وانتقلت الأجهزة الأمنية وخدمات مرورية وقيادات مترو الأنفاق.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مترو روض الفرج محطة مترو روض الفرج حريق محطة روض الفرج الحماية المدنية مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

مصرع عنصر إجرامي متهم في واقعة استشهاد ضابط شرطة بالأقصر

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث تصادم شارع فيصل

القبض على تاجر أسلحة نارية غسل 31 مليون جنيه فى الشروق

الأمن يكشف ملابسات فيديو رقص فتاة وتعاطى المخدرات بأحد الشوارع بالجيزة

مقتل عامل دليفري وإصابة زميله على يد 4 أشخاص بالتجمع الخامس

تحرير 29 ألفا و795 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

كلنا واحد، الداخلية توزع هدايا على قاطني المناطق الحضارية احتفالا بعيد الفطر

حملات تموينية تضبط 6 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

تقرير طب بيطري الغربية يكشف مفاجأة عن أكل وسلوك نمر طنطا بعد التهامه ذراع مساعد مدربه

ترامب: نقاشات جارية مع أفضل اللاعبين في العالم بشأن صفقة غزة (فيديو)

تركتها أمها فى الإمارات وفرت هاربة، الخارجية تشيد بجهود إعادة طفلة مصرية إلى أرض الوطن

حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق

أول رد قطري على اتهامات بدفع رشوة لمستشاري نتنياهو للتقليل من جهود مصر

ماكرون يزور العريش الثلاثاء المقبل

هل تتأثر صادرات الملابس المصرية إلى أمريكا بعد رسوم ترامب الجمركية؟، جمعية المصدرين توضح

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

السلطات الهندية تعتقل سائحا أمريكيا حاول التواصل مع أكثر قبيلة انعزالية بالعالم

مشهد صادم للحظة موت مواطن يمنى من الجوع بجوار طفله (فيديو)

جراديشار لاعب الأهلي يزور الأهرامات

الشاورما القاتلة، أكثر من 300 حالة تسمم في تركيا بالوجبة الأكثر شعبية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

أسعار النحاس اليوم الخميس 3-4-2025 في الأسواق

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الخميس 3-4-2025

هل يتطلب تشغيل خدمة "السوفت توكن" الذهاب إلى فرع البنك؟

المزيد

انفوجراف

أبرز الصادرات المصرية إلى أمريكا بعد فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 10% (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضل صيام الست من شوال في القرآن الكريم والسنة النبوية

ما الفرق بين صيام الست من شوال وأيام البيض؟ وما حكم صيامهما؟

هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال والقضاء الواجب؟، الأزهر للفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية