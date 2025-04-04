الجمعة 04 أبريل 2025
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تقرير طب بيطري الغربية يكشف مفاجأة عن أكل وسلوك نمر طنطا بعد التهامه ذراع مساعد مدربه

نمر سيرك طنطا، فيتو
نمر سيرك طنطا، فيتو

أصدرت مديرية الطب البيطري بـ محافظة الغربية تقريرها الرسمي بشأن حادث هجوم نمر على مساعد المدرب أثناء عرض بسيرك طنطا، حيث أكدت الفحوصات البيطرية أن النمر يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض تؤثر في سلوكه.

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ووفقًا للتقرير، فقد خضع النمر لفحص طبي شامل من قبل لجنة بيطرية متخصصة، والتي أثبتت أن النمر يتلقى نظامًا غذائيًّا متوازنًا يشمل 10 فرخات، و5 بيضات، و2 كيلوجرام من الحليب يوميًّا، مما ينفي احتمالية أن يكون الجوع دافعًا وراء الهجوم.

 

نتائج التقرير الطبي البيطري

أوضحت مديرية الطب البيطري بـ محافظة الغربية أن الفحص أظهر سلامة الحالة الصحية للنمر وعدم وجود أي علامات مرضية أو نقص غذائي قد يؤدي إلى السلوك العدواني وعدم اكتشاف أي مؤشرات بيطرية تدل على تعرض النمر لسوء معاملة أو إصابات سابقة قد تؤثر في سلوكه.

 

وأيضًا أوضح التقرير أن الحاجة إلى تشديد إجراءات الأمان أثناء التعامل مع الحيوانات المفترسة، والتأكد من تدريب العاملين بالسيرك على التعامل السليم مع النمور وفقًا للمعايير البيطرية العالمية.

 

توصيات الجهات البيطرية

بناءً على التقرير، أوصت اللجنة بعدة إجراءات لضمان عدم تكرار الحادث، أبرزها:
 

تعزيز بروتوكولات الحماية خلال العروض والتدريبات، بما يشمل استخدام معدات أمان إضافية.

مراقبة سلوك الحيوانات المفترسة بشكل مستمر للتأكد من استقرارها النفسي وعدم تعرضها لضغوط قد تؤثر على تصرفاتها.

إجراء فحوصات بيطرية دورية لكل الحيوانات المستخدمة في العروض لضمان سلامتها وسلامة الجمهور.

 

استمرار التحقيقات

تواصل الجهات المعنية بـ محافظةالغربية  تحقيقاتها حول الحادثة، فيما تسعى إدارة السيرك لتطبيق التوصيات الواردة في التقرير لضمان بيئة أكثر أمانًا للمدربين والجمهور.

يُذكر أن الواقعة أثارت مخاوف حول سلامة العاملين والجمهور في السيركات التي تستخدم الحيوانات المفترسة، وسط دعوات لتشديد الرقابة على هذا النوع من العروض الترفيهية.

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