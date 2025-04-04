الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب عن إعادة توطين أهالي غزة: الناس تموت ويجب أن نفعل شيئا حيال ذلك

غزة بعد القصف الإسرائيلي،
غزة بعد القصف الإسرائيلي، فيتو

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس، بأن الولايات المتحدة ستعمل على حل مشكلة قطاع غزة العالقة منذ عقود.


وقال ترامب ردًّا على سؤال أحد الصحفيين على الطائرة الرئاسية بشأن إعادة توطين أهالي غزة: "نحن سنعمل على حل مشكلة غزة، هذه المشكلة العالقة منذ سنوات وعقود، كما تعرفون التقيت بعدد من الرهائن، والوضع فظيع".

وأضاف: "بدأ الإفراج عن الرهائن عندما أصبحت رئيسًا، ونحن نسعى للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن، الوضع في غزة مهم للغاية، فهي تحت حصار لسنوات طويلة وهذا سيء، كثير من الناس يموتون في غزة، ينبغي أن نقوم بشيء حيال ذلك".

يأتي ذلك في ظل إعلان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، أن القوات انتقلت إلى مرحلة جديدة في "عملية العزة والسيف" لإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وتدمير قدرات "حماس" العسكرية والسلطوية.

وواصل جيش الاحتلال هجومه في اليوم الـ17 من حرب صفنتها المنظمات الأممية على أنها "حرب إبادة جماعية" بحق سكان قطاع غزة، وسط غارات مكثفة على رفح وخان يونس وغزة استشهد فيها العشرات منذ فجر أمس، جلهم من النساء والأطفال وكبار السن.

ولاحقا، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتجدد القصف الإسرائيلي على مدرستين تؤويان نازحين شرقي مدينة غزة، وتدميرهما بشكل كامل.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة "المجزرة التي ارتكبتها قوات جيش الاحتلال بحق النازحين"، بعد قصف مدرسة "دار الأرقم"، وشدد على أن "صمت العالم على هذه الجرائم، وعدم التحرك الجاد لوقفها، يجعله شريكا في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 1263 مواطنًا وأكثر من 2735 إصابة منذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي، وبحسب وزارة الصحة "وصل 100 شهيد و138 جريحًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في وقت لا تزال جثامين الضحايا عالقة تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطاع غزة الطائرة الرئاسية أهالي غزة الرهائن جيش الإحتلال الإسرائيلي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة قدرات حماس العسكرية حرب إبادة جماعية

الأكثر قراءة

بيان من مترو الأنفاق لكشف ما حدث في محطة روض الفرج

حريق داخل محطة مترو روض الفرج ووقوع إصابات (فيديو وصور)

تقرير طب بيطري الغربية يكشف مفاجأة عن أكل وسلوك نمر طنطا بعد التهامه ذراع مساعد مدربه

التحريات الأولية تكشف سبب حريق محطة مترو روض الفرج (صور)

ترامب: نقاشات جارية مع أفضل اللاعبين في العالم بشأن صفقة غزة (فيديو)

قيادات المترو ومدير الحماية المدنية يتفقدون آثار حريق محطة روض الفرج (صور)

خدودها صناعي، رد غير متوقع من جيهان الشماشرجي على منتقدي وجهها "التفاحي" (فيديو)

حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق

منوعات

المزيد

لازم لمسة بشرية، بيل جيتس يحدد 3 وظائف تنجو من سطوة "الذكاء الاصطناعي"

السلطات الهندية تعتقل سائحا أمريكيا حاول التواصل مع أكثر قبيلة انعزالية بالعالم

مشهد صادم للحظة موت مواطن يمنى من الجوع بجوار طفله (فيديو)

جراديشار لاعب الأهلي يزور الأهرامات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

أسعار النحاس اليوم الخميس 3-4-2025 في الأسواق

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الخميس 3-4-2025

هل يتطلب تشغيل خدمة "السوفت توكن" الذهاب إلى فرع البنك؟

المزيد

انفوجراف

أبرز الصادرات المصرية إلى أمريكا بعد فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 10% (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية