أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الفراخ.. تراجع الاستثمار في الدولار الأمريكي مع اقتراب تفعيل رسوم ترامب الجمركية.. و89.1% صافي تعاملات المصريين بالبورصة بالربع الأول من 2025

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 2 إبريل 2025 (آخر تحديث)

أسعار الفراخ اليوم ، سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ اليوم الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 106.6 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 101 جنيه إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 118.3 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 110 جنيهات إلى 125 جنيهًا للمستهلك.

89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الربع الأول من عام 2025

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الربع الأول من عام 2025 نسبة 89.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.3% والعرب على 5.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1,543.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 242.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.3% وسجل العرب 5.6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,543.6 مليون جنيه.

بينما سجل العرب صافي شراء بنحو 242.6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تفاصيل قرض مشروع الثروة السمكية من البنك الزراعي

يقدم البنك الزراعي المصري تمويلًا لمشروعات الثروة السمكية.

ويشمل التمويل منح قروض إنشاء وتطوير وتشغيل مزارع الإنتاج السمكي والأنشطة المرتبطة بها.

واشترط البنك الزراعي توافر عدد من المستندات لإتمام عملية التمويل وهي كالتالي:

آخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

دراسة جدوى للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضي والمباني.

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

تطبق الشروط والأحكام

حدد البنك الزراعي خطوات شراء أذون الخزانة للعملاء.

جولدمان ساكس: الين الياباني أفضل وسيلة تحوط من الركود والرسوم الجمركية

يتوقع بنك الاستثمار العالمي "جولدمان ساكس"، أن يرتفع الين الياباني إلى حوالي 140 مقابل الدولار هذا العام، حيث تعزز المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي والرسوم الجمركية الطلب على الأصول الأكثر أمانا.

الين يوفر للمستثمرين أفضل وسيلة تحوط

قال كاماكشيا تريفيدي رئيس قسم العملات الأجنبية العالمية وأسعار الفائدة واستراتيجية الأسواق الناشئة، إن الين يوفر للمستثمرين أفضل وسيلة تحوط في حال زيادة احتمال حدوث ركود الاقتصاد الأمريكي.

ويعني وصول العملة اليابانية إلى 140 أمام الدولار زيادة بنسبة 7% عن المستوى الحالي، وتُعد توقعات البنك أكثر تفاؤلا، بحسب وكالة بلومبرج.

تفاصيل لقاء وزير المالية بقيادات المأموريات الضريبية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» للمجتمع الضريبي لصالح بلدنا، موضحا أن الأولوية «رضاء الممولين» بتقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة للجميع.

وقال كجوك، في حوار مفتوح مع القيادات والأعضاء التنفيذيين بالمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية: «ثقتي بلا حدود في قدرتكم على التطور المستمر، وتغيير الواقع الضريبي للأفضل»، لافتا إلى أن التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية يعد الانطلاقة الأولى في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

الاستثمار بقوة في العنصر البشري

وأضاف موجها حديثه للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية: «سأكون معكم وبينكم في كل المراكز والمأموريات لتذليل أي عقبات على أرض الواقع»، مؤكدًا الاستثمار بقوة في العنصر البشري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية.

ومن جانبه، قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن النظرة إلى مصلحة الضرائب المصرية بدأت تتغير بصورة إيجابية، موضحا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خلقت حالة من التفاؤل بين مجتمع الأعمال.

وفي نفس السياق، أشار رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أننا لدينا فرصة حقيقية للانطلاق بالمنظومة الضريبية لآفاق العالمية، وسنعمل على رفع قدرات العاملين وفقا لأحدث الخبرات الدولية.

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية،: «أفخر جدا بحماس زملائى من القيادات والموظفين للتطور، وبناء نظام ضريبي يرتكز على شراكة قوية مع الممولين الحاليين والجدد».

ارتفاع أسعار الذهب عالميا قبل إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن للتحوط ضد التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية المضادة التي من المقرر أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركاء التجاريين العالميين.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.18% ليصل إلى 3,130.24 دولارا للأوقية (الأونصة)، وبلغ الذهب مستوى قياسيا جديدا عند 3,148.88 دولارا أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.55% إلى 3,163 دولارا.

وقال أكاش دوشي، رئيس قسم أبحاث الذهب لدى ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز: "قد يختبر السوق مستوى 3.400 دولار للأوقية خلال الأشهر التسعة المقبلة في سيناريو صعودي."

وخيم الترقب على السوق قبيل الرسوم الجمركية الأمريكية، المقرر الإعلان عنها الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء، في ما أطلق عليه ترامب "يوم التحرير".

ترقب بالأسواق قبل إعلان رسوم ترامب الجمركية

يستعد الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، للإعلان عن أوسع مجموعة قيود تجارية نطاقا تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية منذ قرن، في ضربة ستقلب منظومة التجارة العالمية التي أُرسيت قواعدها بعد الحرب العالمية الثانية، وتشكل مخاطر اقتصادية يصعب توقعها.

فرض رسوم جمركية متبادلة

أثارت خطط الإدارة الأمريكية لفرض ما وصفها ترمب بأنها "رسوم جمركية متبادلة" موجة تكهنات بين المستثمرين والتنفيذيين والمسؤولين الحكوميين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم بشأن ما سيحدث عندما يعتلي المنصة في مؤتمر "روز جاردن" الذي سيقام في البيت الأبيض الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي هناك، ولا تزال المحادثات جارية حتى اللحظات الأخيرة، حيث استمرت المناقشات حول حجم ونطاق التعريفات الجمركية الجديدة، أمس الثلاثاء.

تراجع الاستثمار في الدولار الأمريكي مع اقتراب تفعيل رسوم ترامب الجمركية

يقلل تطبيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظام التعريفات الجمركية من المعنويات تجاه الدولار ويدفع المستثمرين إلى البحث عن أماكن أخرى لتداولات النقد الأجنبي.

العملة الأمريكية مقابل سلة العملات

وذكر تقرير العملات لشبكة «سي إن بي سي» أن مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، لم يشهد أي تغيير يذكر صباح الأربعاء.

وكان الدولار، قد بدأ ارتفاعا مطردا في أواخر عام 2024، وبلغت ذروتها في منتصف يناير الماضي، إلا أن مؤشر الدولار قلص بعض مكاسبه بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة.

لطالما اعتبر الدولار الأمريكي ملاذا آمنا للمستثمرين، نظرا لمكانته كعملة احتياطية عالمية وهيمنة على الاقتراض والمدفوعات والصفقات الدولية، عندما يرتفع سعر الدولار، ترتفع تكلفة الصادرات الأمريكية، بينما تنخفض تكلفة الواردات، كما يمكن أن تؤثر قيمته على السياسة النقدية العالمية، وتدفقات رأس المال، وأرباح الشركات.

وقال جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة (RSM US): «يتحول موقف تجار العملة إلى هبوطي بشأن الدولار ويصبح أكثر صعوديا بشأن عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين مع استعداد الولايات المتحدة لشن حرب تجارية متعددة الجنسيات».

الاتحاد الأوروبي: سنرد على رسوم ترامب الجمركية المرتقبة في الوقت المناسب

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن رد التكتل على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة مضادة سيأتي في الوقت المناسب.

فرض رسوم جمركية جديدة

بدورها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما، اليوم الأربعاء، إن باريس تتوقع أن تتراوح الرسوم الجمركية التي سيعلن عنها الرئيس الأمريكي في وقت لاحق على منتجات فرنسية وأوروبية بين 20 و25%، مضيفة أن ذلك سيتسبب في اضطراب اقتصادي كبير، بحسب إرم بيزنس.

تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على الاتحاد الأوروبي

وتابعت قائلة: «هناك خطر من أنها ستكون قوية للغاية. الناس يتحدثون عن رسوم جمركية بين 20 و25 %.. هذا سيقود بالطبع إلى اضطراب اقتصادي كبير فيما يتعلق بالتأثير على المنتجات وليس فقط في أوروبا بل أيضا في الولايات المتحدة».

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي ثالث أيام عيد الفطر

أسعار العملات العربية والأجنبية، شهد السعر الرسمى للعملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 2 ابريل 2025، بالتزامن مع الإجازة الرسمية للبنك المركزى والبنوك المصرية.

أسعار العملات العربية والأجنبية

يتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة.

سعر الدولار

سعر الشراء 50.51 جنيها.

سعر البيع 50.65 جنيها.

سعر اليورو

سعر الشراء 54.46 جنيها.

سعر البيع 54.61 جنيها.

تسارع التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال مارس 2025

سجلت الولايات المتحدة تسارعا في نمو التوظيف في القطاع الخاص خلال شهر مارس، وفقا لتقرير (ADP) الوطني للتوظيف الذي نشر اليوم الأربعاء.

ارتفاع الوظائف في القطاع الخاص

وارتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 155.000 وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل الرقم الخاص بشهر فبراير إلى 84.000 وظيفة، بحسب إرم بيزنس.

أعد تقرير (ADP) بالتعاون مع (Stanford Digital Economy Lab)، ونشر قبل التقرير الأكثر شمولا الذي يصدره مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة، ولا توجد علاقة مباشرة بين تقارير ADP وتقارير مكتب الإحصاء.

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ثالث أيام عيد الفطر

سعر الجنيه الذهب، ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال حركة تعاملات ثالث أيام عيد الفطر اليوم الاربعاء 2 أبريل 2025 في الصاغة، ليسجل سعر الجنيه الذهب الآن حوالي 35440 جنيها.

وترصد “فيتو” آخر التطورات في سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة.

الاستثمار فى الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرا آمنا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

أوزان أخرى بالسوق المحلية

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

سعر الجنيه الذهب اليوم

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

باستثناء الفلمنك، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم بالأسواق

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفضت أسعار الجبن الأبيض بأنواعها والرومي والجودا والشيدر، مقابل ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك، في المحال التجارية.

أبرز التحركات في أسعار الجبن بأنواعها بالأسواق

واستعرضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لأخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 6 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 121.4 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 75 جنيهًا إلى 160 جنيها.



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