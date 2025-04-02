ترقب بالأسواق قبل إعلان رسوم ترامب الجمركية

يستعد الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، للإعلان عن أوسع مجموعة قيود تجارية نطاقا تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية منذ قرن، في ضربة ستقلب منظومة التجارة العالمية التي أُرسيت قواعدها بعد الحرب العالمية الثانية، وتشكل مخاطر اقتصادية يصعب توقعها.

فرض رسوم جمركية متبادلة

أثارت خطط الإدارة الأمريكية لفرض ما وصفها ترمب بأنها "رسوم جمركية متبادلة" موجة تكهنات بين المستثمرين والتنفيذيين والمسؤولين الحكوميين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم بشأن ما سيحدث عندما يعتلي المنصة في مؤتمر "روز جاردن" الذي سيقام في البيت الأبيض الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي هناك، ولا تزال المحادثات جارية حتى اللحظات الأخيرة، حيث استمرت المناقشات حول حجم ونطاق التعريفات الجمركية الجديدة، أمس الثلاثاء.

حالة تخبط عالمية بسبب الرسوم الأمريكية

يرى كبير المحللين الاقتصاديين لدى "نومورا هولدينجز" روب سوبارامان، أن نقص التفاصيل عن هيكل وحجم وأهداف الرسوم الجمركية حتى الآن دفع العالم إلى حالة تخبط مع اقتراب يوم الإعلان عن القرار المهم.

كتب سوبارامان في مذكرة للعملاء صدرت في الآونة الأخيرة: "سيتباين تفسير الأطراف المختلفة للرسوم الجمركية المتبادلة التي اقترحتها إدارة ترامب، فبينما يشير التفسير المباشر إلى أن الولايات المتحدة ستضاهي التعريفات الجمركية التي تفرضها الدول الأخرى على البضائع الأمريكية، ونتوقع أن تكون معايير الرسوم الجمركية المتبادلة أوسع نطاقا من ذلك، وأن يكون تحديدها أكثر صعوبة".

تأثير رسوم ترامب الجمركية، فيتو

العالم في مرمى الرسوم

رغم أن ترامب لم يحدد الدول المستهدفة حتى الآن، فقد انتقد ومساعدوه الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام والهند سعيا للرد على ما تعتبره الإدارة الأمريكية ممارسات تجارية مجحفة، وقد فرضت على البضائع الصينية رسوم إضافية إجمالية بنسبة 20%.

يحدق الخطر بالتجارة العالمية التي يبلغ حجمها نحو 33 تريليون دولار، وتواجه دول بدءا من البرازيل ووصولا إلى الصين احتمال تراجع صادراتها إلى الولايات المتحدة بما بين 4% إلى 90%، بحسب "بلومبرج إيكونوميكس".

ضبابية السياسة التجارية العالمي

ارتفع مؤشر "بلومبرج إيكونوميكس" لضبابية السياسة التجارية العالمي، أمس الثلاثاء، إلى أعلى مستوى على الإطلاق في البيانات المسجلة منذ 2009.

رجح المحللون الاقتصاديون لدى "جولدمان ساكس" ارتفاع متوسط الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على كل الدول بمقدار 15 نقطة مئوية هذا العام، ونوهوا إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتزايد خطر الركود.

وابل من التعريفات الجمركية

تضاف الإجراءات المرتقب الإعلان عنها اليوم الأربعاء، إلى الخطوات المتخذة منذ تولي ترامب المنصب في يناير، إذ فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا إضافية إجمالية بنسبة 20% على كل السلع المستوردة من الصين، إلى جانب تعريفة جمركية بنسبة 25% على مجموعة كبيرة على البضائع الواردة من المكسيك وكندا، فضلا عن 25% رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من جميع أنحاء العالم.

كما وقع ترامب قرارا بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات وعدد من مكوناتها، من المقرر أن تدخل حيز السريان في الثالث من أبريل في واشنطن، ويتوقع أيضا فرض رسوم جمركية على قطاعات بعينها -مثل الأدوية- خلال الفترة المقبلة.

أشار ترامب إلى أن الهدف مما يطلق عليها "التعريفات المتبادلة" هو مضاهاة الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي يفرضها الشركاء التجاريون على الشركات الأمريكية، ومن بينها ما يعده المسؤولون فائضا ضخما في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، وبعض الضرائب، وعددا من الرسوم على أصناف بعينها، فيما يسارع المسؤولون منذ أكثر من شهر إلى الالتزام بتوجيهه الذي أعلن عنه في 13 فبراير بشأن التجارة العادلة والمتبادلة.

تبعات جسيمة لقرارات ترامب

يعتمد المحللون منذ شهور على سيناريوهات متنوعة لتوقع التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية الغامضة، وتشير "بلومبرج إيكونوميكس" إلى أن أقصى توقع يتمثل في إضافة 28 نقطة مئوية إلى متوسط معدلات التعريفات الجمركية الأمريكية، ما سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 4%، وارتفاع الأسعار بنحو 2.5% خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

سيتعرض الشركاء التجاريون في جميع السيناريوهات إلى تداعيات جسيمة، وقد تتصدر الصين والاتحاد الأوروبي والهند قائمة الدول المتضررة فيما يتعلق بالتأثير على الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، رغم أن اقتصاداتها قد تتمكن من التكيف مع الوضع، بينما ستكون كندا ودول جنوب شرق آسيا الأكثر تأثرا بشكل عام، وفق تحليل "بلومبرج إيكونوميكس".

خطر الركود التضخمي

يعد الركود التضخمي -الذي يقترن فيه تباطؤ النمو الاقتصادي بتزايد مستمر في الضغوط السعرية- مصدرًا للقلق. يشير شانغ جين واي، الأستاذ بكلية الأعمال بجامعة كولومبيا في نيويورك وكبير المحللين الاقتصاديين السابق لدى "بنك التنمية الآسيوي"، إلى وجود عدد من أوجه التشابه مع فترة الركود التضخمي في السبعينيات التي سببتها أزمة النفط، و"تشكل الحالتان فترتين مؤلمتين للمجتمع الأميركي، وسببتا أزمة لعديد من الأسر. لكننا نخاطر هذه المرة بتكرار التجربة المؤلمة بسبب خيارات سياسية لا داعي لها ويمكن تجنبها".

مع ذلك، يتوقف الكثير على عوامل مجهولة يرجح ألا يقدم مؤتمر "روز جاردن" توضيحا لأغلبها، ومن بينها معدل التعريفة الجمركية النهائية الدقيقة لكل منتج ودولة، ورد الشركاء التجاريين، ورد فعل الشركات والمستهلكين.

تبنى الشركاء التجاريون استراتيجيات مختلفة حتى الآن، فردت الصين، التي كانت محور اهتمام ترامب منذ فترة طويلة، على التعريفات بفرض رسوم جمركية في وقت سابق من العام، وإن كانت أقل مما فرضته الولايات المتحدة، وتطبيقها على عدد محدود من البضائع الأمريكية، بينما رد الاتحاد الأوروبي وكندا بالمثل على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على المعادن.

سعى عدد من القوى الاقتصادية الكبرى إلى التفاوض على استثناءات من الرسوم الجمركية، فتعهدت دول مثل فيتنام بزيادة وارداتها من البضائع الأمريكية في محاولة لمعالجة فائض الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، وخفضت التعريفات الجمركية على مجموعة كبيرة من المنتجات المستوردة.

سجلت الأسهم الأمريكية خلال أول ثلاثة أشهر من هذا العام أسوأ أداء فصليا لها منذ 2023، بينما حققت أغلب أسهم بقية الدول مكاسب خلال الفترة نفسها، وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية نحو 3%، مدفوعة جزئيًا بتزايد المخاوف حول النمو.

وارتفع سعر الذهب إلى مستويات قياسية، بينما تراجع الدولار، ويشير عدد من المستثمرين إلى الإفراط في التشاؤم وإمكانية عقد صفقات تجارية في الوقت المناسب.

مخاوف الشركات الكبرى

أعربت شركات أمريكية عديدة عن قلقها من أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى ارتفاع التكاليف وخفض هوامش الأرباح، وبات يتعين على الرؤساء التنفيذيين الأجانب النظر في إمكانية نقل جزء من الإنتاج على الأقل إلى الولايات المتحدة لتجنب التعريفات الجمركية.

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