الإثنين 31 مارس 2025
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اقتصاد

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر

أسعار الفراخ اليوم،
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ استقرارًا ملحوظًا في الأسواق؛ اليوم الإثنين الموافق 31 مارس 2025، أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم

 وتستعرض «فيتو»  سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 31 مارس 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. 

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء

وعن  سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 106.6 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 101 جنيه إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك. 

أسعار الفراخ البلدي 

 أما عن سعر الفراخ  البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 118.3 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 110 جنيهات إلى 125 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 93 إلى 94 جنيهًا.

سعر الفراخ 

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

أسعار الدواجن

وعن أسعار الدواجن اليوم الإثنين في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

أسعار الوراك والصدور 

  • بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج فريش تمري نحو 190 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو الوراك طازجة نحو 125 جنيهًا.
  • بلغ سعر أوراك دجاج طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

سعر كيلو صدور الفراخ

  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 290 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 145 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة وزن كيلو نحو 180 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو دبابيس سبيل نحو 241 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 156 جنيهًا.
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

أسعار البانيه اليوم

  • بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 275 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 245 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 340 جنيهًا.
  • بلغ سعر فيليه دجاج نوري وزن كيلو نحو 410 جنيهات.

 

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