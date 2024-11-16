قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ضوابط إصدار البطاقة الضريبية

كشف قانون الإجراءات الضريبية الموحد عن ضوابط إصدار البطاقة الضريبية وفقا لهذا القانون.

ووفقا للمادة (27) تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول ‏المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على ‏النموذج المعد لهذا الغرض.

كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين ‏لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ‏التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ‏خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال ‏انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل ‏فاقد أو تالف لها، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا ‏الغرض.‏

ولا يجوز لأى جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول ‏أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل، بحسب ‏الأحوال، على أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو ‏الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده.‏

وحسب المادة (26) تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا ‏لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول ‏أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات، ‏ويتم إثباته على جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي ‏مكاتبات أخرى.‏



قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وحسب المادة (5) يجب على الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون ‏والقانون الضريبي، وعلى الأخص ما يأتي:‏

( أ ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة.‏



(ب) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، ‏والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير ‏الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.‏

ضوابط تقديم الإقرار الضريبي



(ﺠ) تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المُعد لذلك.‏

(د) تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات ‏الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام ‏هذا القانون، والقانون الضريبي.‏

(ﻫ) إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك ‏خلال الميعاد القانوني المحدد.‏

(و) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب ‏الشأن أو من يمثله قانونًا.‏

الإجراءات الضريبية، (ز) حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح ‏والقرارات المنفذة له.





(ح) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا، وخلال المهلة المحددة ‏لذلك.‏

(ط) إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات ‏مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون ‏الضريبي.‏



(ى) الوفاء بأي التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون ‏الضريبي.‏