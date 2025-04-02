الأربعاء 02 أبريل 2025
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ملفات وحوارات

من حديقة الورود إلى حرب تجارية.. ترامب يعلن "يوم التحرير" وتطبيق الرسوم الجمركية على الحلفاء والخصوم.. و600 مليار دولار حصيلة التعريفات سنويا

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قبل عودته لولاية ثانية في البيت الأبيض، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة على الحلفاء والخصوم على حد سواء، مع تركيز واضح على أقرب الشركاء مثل كندا والمكسيك.

ومن حديقة الورود بالبيت الأبيض، من المقرر أن يكشف ترامب اليوم الأربعاء، تفاصيل هذه الإجراءات، التي وصفها بـ"يوم التحرير"، بدلا من تقديم الزهور التقليدي، وحتى الآن لا تزال التفاصيل الدقيقة للرسوم غامضة، خاصة فيما يتعلق بحجمها والقطاعات المستهدفة، وما إذا كانت ستطبق على جميع الدول أو بعضها فقط، في ظل تصريحات رسمية متضاربة. 

 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

هل هناك دول مستثناة؟

تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير، حيث تستورد أكثر مما تصدر للعديد من الدول، ويرى ترامب أن هذا الخلل غير عادل، ويحاول معالجته عبر فرض رسوم جمركية متبادلة.

وأكد ترامب، مرارا أنه لا يريد منح استثناءات كثيرة، رغم تصريحه لاحقا بأن الرسوم ستكون "متساهلة جدا" دون الكشف عن النسب المحددة. 

 

من جانبها، امتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عن تقديم تفاصيل، مشيرة إلى أنه لا توجد استثناءات في الوقت الحالي، بينما توقع مستشاره الاقتصادي، بيتر نافارو، أن تحقق هذه الرسوم عائدات تصل إلى 600 مليار دولار سنويا، وهو رقم يفوق التوقعات السابقة بستة أضعاف. 

 

ما هي "القائمة القذرة 15"؟

أطلق وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، مصطلح "القائمة القذرة 15" في إشارة إلى مجموعة من الاقتصادات التي تفرض حواجز جمركية وغير جمركية على المنتجات الأمريكية، ورغم عدم الكشف عن الأسماء رسميا، تشير تقارير "بلومبرج إيكونوميكس" إلى أن القائمة قد تشمل 15 دولة، تسع منها في آسيا، تمثل مجتمعة أكثر من 75% من إجمالي واردات الولايات المتحدة. 

رسوم ترامب الجمركية
رسوم ترامب الجمركية

ومن بين الدول المحتملة في القائمة: الصين، المكسيك، فيتنام، أيرلندا، ألمانيا، تايوان، اليابان، كوريا الجنوبية، كندا، الهند، تايلاند، إيطاليا، سويسرا، ماليزيا، وإندونيسيا. 

 

ما الأهداف التي يطمح ترامب لتحقيقها؟

تركز الإدارة الأمريكية على ثلاث ممارسات تجارية رئيسية لتحديد الرسوم، الأولى تتمثل في فروق التعريفات الجمركية، حيث تواجه الصادرات الأمريكية رسوما أعلى في الخارج مقارنة بالواردات الأجنبية إلى الولايات المتحدة، والثاني العوائق غير الجمركية، مثل القيود الفنية والتراخيص التي تزيد تكاليف التصدير، أما أخر الأهداف فهو ضريبة القيمة المضافة، التي يعتزم ترامب معاملتها كرسوم جمركية. 

تأثير الرسوم الجمركية
تأثير الرسوم الجمركية

هل هذه الإجراءات الأخيرة؟

تشير التصريحات إلى أن هذه الرسوم ليست النهائية، إذ يخطط ترامب لإعلان إجراءات "قطاعية" تستهدف صناعات معينة، مثل الأدوية والأخشاب، وربما فرض رسوم بنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي، لكنها قد لا تنفذ اليوم الأربعاء 2 أبريل. 

كيف يتعامل العالم مع هذه التهديدات؟

يعتبر العديد من الحلفاء أن هذه الإجراءات مدخل للتفاوض، حيث بدأت عدة دول مثل الاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة في مباحثات للحصول على إعفاءات، حيث بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع ترامب اتفاقية اقتصادية، بينما تدرس ماليزيا تشديد القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية ردا على طلبات أمريكية. 

 

ما الفوائد المتوقعة للولايات المتحدة؟

وفقا لوزير الخزانة بيسنت، تهدف الرسوم إلى معالجة الممارسات التجارية "غير العادلة"، وتحفيز الصناعة الأمريكية، وتوفير إيرادات إضافية لتمويل التخفيضات الضريبية المقترحة. 

كما ذكر ترامب أن هذه الإجراءات ستساعد في إعادة التوازن التجاري وجذب الاستثمارات إلى الداخل. 

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ما الآثار المحتملة؟

أدى غموض التفاصيل إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، ومن المتوقع أن تتأثر الاقتصادات الناشئة مثل الهند ودول جنوب شرق آسيا بشكل أكبر، لكن التداعيات قد تمتد لتشمل النظام التجاري العالمي بأكمله، مما قد يحدث تحولا جذريا في السياسات التجارية الدولية. 

 

بهذه الخطوات، تظهر إدارة ترامب عزمها على تغيير قواعد اللعبة التجارية، وإن كان ذلك على حساب حلفاء تقليديين وشركاء اقتصاديين كبار.

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