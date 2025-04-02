الأربعاء 02 أبريل 2025
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب عالميا قبل إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن للتحوط ضد التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية المضادة التي من المقرر أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركاء التجاريين العالميين.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.18% ليصل إلى 3,130.24 دولارا للأوقية (الأونصة)، وبلغ الذهب مستوى قياسيا جديدا عند 3,148.88 دولارا أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.55% إلى 3,163 دولارا.

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

وقال أكاش دوشي، رئيس قسم أبحاث الذهب لدى ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز: "قد يختبر السوق مستوى 3.400 دولار للأوقية خلال الأشهر التسعة المقبلة في سيناريو صعودي."

وخيم الترقب على السوق قبيل الرسوم الجمركية الأمريكية، المقرر الإعلان عنها الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء، في ما أطلق عليه ترامب "يوم التحرير".

فرض رسوم جمركية جديدة

وأكد البيت الأبيض فرض رسوم جمركية جديدة، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن حجم الرسوم أو نطاقها، وقد تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى إذكاء التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتصاعد النزاعات التجارية.

وقال فيليب نيومان، العضو المنتدب في شركة ميتالز فوكس: "السبب الرئيسي وراء هذه المستويات القياسية المتتالية هو شراء الملاذ الآمن، ولا تظهر حالة الضبابية الجيوسياسية التي تدعم هذا الإقبال أي علامة على التراجع".

وأضاف نيومان أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، واحتمال ارتفاع التضخم، وخفض أسعار الفائدة، ربما يمهد الطريق أمام وصول الذهب إلى 3,300 دولار في غضون شهور.

كما حصل الذهب على دعم من الطلب القوي من البنوك المركزية، وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، والاضطراب الجيوسياسي في الشرق الأوسط وأوروبا.

ويعتبر المعدن النفيس وسيلة للتحوط ضد الاضطراب السياسي والتضخم.

ويشعر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالقلق من احتمال انخفاض معدلات التوظيف، لكن خطر تفاقم التضخم نتيجة الرسوم الجمركية يحد من قدرتهم على اتخاذ إجراءات فورية.

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وتترقب الأسواق أيضا تقرير معهد إيه.دي.بي للأبحاث عن الوظائف في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، بالإضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة.

أسعار المعادن النفيسة 

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 33.63 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5% إلى 974.90 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 980.67 دولارا.

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