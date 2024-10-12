955.7 مليون جنيه صافي مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع نسبة 85.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.8% والعرب على 6.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 955.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 64.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.0% وسجل العرب 6.7% وقد سجل الأجانب صافي شراء

بنحو 248.3 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,958.0 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، 10 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.189 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 38099 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 13351 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7468 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3209 نقاط.