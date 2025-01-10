الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مفاجأة جديدة في سعر الذهب قبل ساعات من بيانات الوظائف الأمريكية

سعر الذهب اليوم،
سعر الذهب اليوم، فيتو

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة في التعاملات الآسيوية المبكرة لكنها تتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر، وسط ترقب المستثمرين لبيانات وظائف أمريكية بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2670.16 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 00.44 بتوقيت جرينتش. وحقق الذهب مكاسب تتجاوز الواحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.1 بالمئة إلى 2694.50 دولار.

ويترقب المستثمرون عن كثب تقريرا مهما للوظائف من المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وحلق الذهب عند أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع في الجلسة السابقة بدعم من الطلب على الملاذ الآمن في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم مدى تأثير سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد والتضخم.

ومن المقرر أن يعود ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية وسياسات الحماية التي يتبناها إلى تأجيج التضخم.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.12 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 957.98 دولار، فيما زاد البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 934.28 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الذهب التعاملات الآسيوية المبكرة بيانات وظائف أمريكية مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الامريكي أسعار الفائدة العقود الأمريكية الآجلة للذهب
ads

الأكثر قراءة

بشايرها هلت والقاهرة تنتظر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار الرعدية

أنا بموت، أفقر رئيس في العالم يرفض معالجته من مرض السرطان ويودع مواطنيه (صور)

قطعة من جهنم، مسيَّرة توثق لقطات مروعة لدمار الحرائق في لوس أنجلوس (فيديو)

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع 10 أصناف أبرزها الطماطم والبصل

البيضاء تواصل الارتفاع، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تحرك بالنووي، خطوة أمريكية خطيرة بشأن جرينلاند بعد إعلان ترامب السيطرة عليها

بعد إعجازه الطبي الجديد، تامر حسني يطالب بإطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على أحد ميادين مصر

أخبار مصر: موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية، تحرك نووي لأمريكا في جرينلاند، لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين، نجم عالمي يحرض على صلاح

منوعات

المزيد

المرض ممنوع، أغرب مرسوم في بلدة إيطالية

قطعة من جهنم، مسيَّرة توثق لقطات مروعة لدمار الحرائق في لوس أنجلوس (فيديو)

أنا بموت، أفقر رئيس في العالم يرفض معالجته من مرض السرطان ويودع مواطنيه (صور)

لا يدرك ما يجري حوله، بايدن يغفو أثناء جنازة جيمي كارتر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بشايرها هلت والقاهرة تنتظر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار الرعدية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في منشأة ناصر؟ تفاصيل حريق منطقة الزرايب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 10 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 10 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية