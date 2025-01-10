مفاجأة جديدة في سعر الذهب قبل ساعات من بيانات الوظائف الأمريكية

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة في التعاملات الآسيوية المبكرة لكنها تتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر، وسط ترقب المستثمرين لبيانات وظائف أمريكية بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2670.16 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 00.44 بتوقيت جرينتش. وحقق الذهب مكاسب تتجاوز الواحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.1 بالمئة إلى 2694.50 دولار.

ويترقب المستثمرون عن كثب تقريرا مهما للوظائف من المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وحلق الذهب عند أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع في الجلسة السابقة بدعم من الطلب على الملاذ الآمن في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم مدى تأثير سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد والتضخم.

ومن المقرر أن يعود ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية وسياسات الحماية التي يتبناها إلى تأجيج التضخم.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.12 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 957.98 دولار، فيما زاد البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 934.28 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.



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