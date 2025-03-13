خبيرة تكشف رد فعل الصين على زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية على وارداتها

قالت الدكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف والخبيرة المصرية فى الشئون السياسية الصينية والآسيوية: إن الصين اعتبرت زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية خطوة أميركية أحادية الجانب، تعمل على تقويض النظام التجارى متعدد الأطراف وتزيد الأعباء على الشركات والمستهلكين الأمريكيين، وتضر بأسس التعاون الاقتصادي والتجارى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وتعهد وزير الخارجية الصينى "وانغ يى" بما أسماه "الرد بحزم" إذا واصلت واشنطن مواجهتها التجارية، وذلك عقب فرض ضرائب إضافية على المنتجات الصينية التى تدخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعادت السفارة الصينية فى العاصمة الأمريكية واشنطن نشر تصريح المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية "لين جيان" على منصة "إكس"، مقتبسة عبارته بشأن إستعداد الصين لأى نوع من الحروب مع واشنطن سواء كانت تجارية أو غيرها.

الجانب الصينى سيتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقه ومصالحه بحزم

وأكدت الخبيرة في تصريح لـ “فيتو” أن الصين عارضت بشدة القرار الأمريكى بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة ١٠% على السلع المستوردة من الصين، وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "خه يا دونغ" فى بيان رسمى من الصين، بأن الجانب الصينى سيتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقه ومصالحه بحزم.

أشارت الخبير إلى أنه وبناءً عليه، قررت الصين فرض رسوم جمركية إضافية على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبارًا من الاثنين ١٠ مارس ٢٠٢٦، وذلك ردًا على التعريفات الأمريكية بتوجيهات "ترامب". وفقًا لبيان (لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصينى)، بأن عددًا من المنتجات الأمريكية، ستخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة ١٥%.

الحكومة الصينية تورطها فى أى تجارة غير مشروعة

وتابعت: إن الحجة الأمريكية تأتي فى دفع الصين للتعاون معها فى تضييق الخناق على "شركات تنتج مواد كيميائية تدخل فى تصنيع مادة الفنتانيل المخدرة"، وهو مادة "أفيونية اصطناعية أقوى بـ ١٠ أضعاف من مخدر الهيروين، وفى قطع التمويل عن الإتجار بها.

وتنفى الحكومة الصينية تورطها فى أى تجارة غير مشروعة تتعلق بمخدر "الفنتانيل" مع المكسيك، وتقول إنه لم يتم إخطارها من قبل الحكومة المكسيكية بمصادرة أى مواد كيميائية صينية تستخدم فى صنع هذا المخدر. مع الوضع فى الإعتبار، بأن إدمان مخدر "الفنتانيل" يعد آفة خطيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية، لقى بسببها ١٠٠ ألف مواطن أمريكى حتفهم بسبب جرعات زائدة، ويعد هذا المخدر هو السبب الرئيسى لوفيات الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٤٩ عامًا داخل الأراضى الأمريكية.

وتابعت بناءً عليه، أبدت وزارة التجارة الصينية، معارضتها لقرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية، بسبب مخدر "الفنتانيل" وقضايا أخرى، وتعهدت بكين فى هذا الصدد باتخاذ إجراءات مضادة، بهدف حماية حقوقها ومصالحها فى مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.

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