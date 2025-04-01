أداء متقلب للدولار مع اقتراب تطبيق الرسوم الجمركية في أمريكا

حالة من الأداء المتقلب يشهدها الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ومع بداية الربع الثاني من العام الجارى 2025.

ويأتى التقلب العالمي في سعر الدولار وسط تأهب المستثمرين للرسوم المضادة الأمريكية المقرر تطبيقها خلال الأسبوع الجاري.

ومن المرجح أن تؤدي تلك الخطوة إلى تفاقم حرب تجارية عالمية أثارت مخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.

جولة جديدة من الرسوم الجمركية غدا

ويعلن غدا الأربعاء البيت الأبيض الرسوم الجمركية الجديدة المضادة وهو ما يجعل المستثمرين فى حالة ترقب، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى تصريحات له إن الرسوم الجمركية هذا الأسبوع ستفرض على جميع الدول تقريبا.

سعر الدولار اليوم

اسعار الين اليوم الثلاثاء

وسجل الين الياباني ارتفاعا طفيفا عند 149.815 للدولار اليوم الثلاثاء.

وارتفعت العملة اليابانية بنحو خمسة بالمئة مقابل الدولار خلال الفترة من يناير إلى مارس، مدعومة بتنامي التوقعات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مجددا.

الين اليابانى

وأشارت بيانات اليوم الثلاثاء إلى تراجع في ثقة الشركات التصنيع الكبرى في اليابان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام في إشارة إلى أن التوتر التجاري المتصاعد أثر بالفعل على الاقتصاد المعتمد على التصدير وجعل من الصعب على بنك اليابان اتخاذ الخطوة التالية.

وتترقب الأسواق سلسلة بيانات أمريكية قد تشير إلى مدى متانة الاقتصاد في ظل الولاية الثانية لترامب، منها بيانات الوظائف.

مؤشر الدولار مقابل ست عملات

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية عند 104.23 نقطة. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.2916 دولار، فيما وصل سعر الدولار النيوزيلندي إلى 0.56755 دولار.

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