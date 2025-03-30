الرومي تتراجع 4 جنيهات، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفضت سعر الجبن الأبيض والجودا والرومي، مقابل ارتفاع أسعار الجبنة الثلاجة والاسطنبولي والشيدر والفلمنك، في المحال التجارية.

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لها

واستعرضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 9 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 116.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 75 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة جودا في الأسواق

فيما انخفضت أسعار الجبنة جودا بنحو 21 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 370.5 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الجبن جودا بين 355 و450 جنيهًا.

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 47 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 501.8 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 370 جنيها إلى 655 جنيهًا.

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبن الرومي في الأسواق

فيما انخفضت أسعار الجبن الرومي بنحو 4 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 274.4 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 220 جنيهًا إلى 300 جنيه.

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية ارتفاعًا يقدر بـ 5 جنيهات عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 128.6 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 105 جنيهات إلى 160 جنيهًا.

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء اسطنبولي ارتفاعًا يقدر بـ 50 قرشًا مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 141.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 18 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 411.4 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 300 جنيه إلى 538 جنيهًا.

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