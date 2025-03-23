حسم أسعار الفائدة فى 7 بنوك مركزية حول العالم خلال 72 ساعة

شهدت اسعار الفائدة تباين ملحوظ فى بعض الدول خلال الأيام القليلة الماضية حيث قامت العديد من البنوك المركزية بحسم أسعار الفوائد طبقا للعديد من المعطيات الداخلية فى كل دول وتأثره بمجريات الاقتصاد العالمي.

وتباينت أسعار الفائدة فى العديد من دول العالم حيث ابقت روسيا والأردن والصين على أسعار الفائدة كما هى، بينما لجت دول مثل تركيا الى رفع الفائدة، بينما قامت كلا من المغرب وسويسرا باللجوء الى التخفيض.

اسعار الفائدة الروسية

قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة 21%.

وبحسب البنك، انخفضت الضغوط التضخمية الحالية، لكنها لا تزال مرتفعة، وخاصة الضغوط الكامنة ".

وتابع، أنه لا يزال نمو الطلب المحلي يفوق بشكل كبير قدرات توسيع المعروض من السلع والخدمات، ومع ذلك، لا يزال نمو الإقراض ضعيفًا، ولا يزال ميل الأسر إلى الادخار مرتفعًا.

اسعار الفائدة الأردنية

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأردني، يصل سعر الفائدة الرئيسي 6.5%، وسعر إعادة الخصم 7.5%، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة الواحدة 7.25%، وسعر نافذة الإيداع لليلة الواحدة 6.25%.

وقال البنك، إن المؤشرات الاقتصادية المتوفرة تؤكد قوة الاستقرار النقدي مدعومًا بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تجاوزت 21 مليار دولار أميركي في نهاية شهر فبراير الماضي.

اسعار الفائدة التركية

قال البنك المركزي التركي، إنه رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46% في اجتماع عارض للجنة السياسة النقدية لتقييم المخاطر التي قد تشكلها أحدث التطورات على توقعات التضخم.

وتراجعت العملة التركية بشكل حاد بعد أن اعتقلت السلطات رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أهم المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان.

اسعار الفائدة فى سويسرا

خفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ مما يترك تكاليف الاقتراض أعلى قليلًا من الصفر، قائلًا إن الضغوط التضخمية منخفضة على الرغم من عدم اليقين بشأن تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية

اسعار الفائدة فى الصين

قرر بنك الشعب الصيني، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية كما هو دون تغيير، إذ تسعى بكين إلى دعم النمو وتحقيق الاستقرار للعملة وسط تزايد الاحتكاكات التجارية.

وأبقى بنك الشعب الصيني على معدل الفائدة على القروض لأجل عام واحد دون تغيير عند 3.1%، كما قرر البنك الإبقاء على معدل الفائدة على القروض لأجل 5 أعوام LPR عند 3.6%ـ بحسب شبكة CNBC عربية.

اسعار الفائدة فى انجلترا

قرر بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع الخميس كما كان متوقعًا وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ النمو في الاقتصاد البريطاني.

اسعار الفائدة فى المغرب

قرر البنك المركزي المغربي خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي، بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%.

جاء القرار بسبب التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، بالإضافة إلى رغبة البنك في تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي.

ويعتبر القرار الثاني من نوعه في سلسلة من الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المغربي لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم النمو الاقتصادي في البلاد.

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