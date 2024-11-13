الين يواصل خسائره، وتدخل محتمل للبنك المركزى اليابانى لإبطاء الانخفاض

انخفضت أسعار الين اليابانى خلال تعاملات اليوم الأربعاء بصورة كبيرة وبشكل قد يؤدي إلى تدخل البنك المركزى اليابانى.

تراجع الين الياباني بحيث أصبح 155 ينا يساوى دولار، للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، ما يزيد من مخاطر تدخل البنك المركزي الياباني لمحاولة إبطاء الانخفاض.

وانخفضت العملة اليابانية بنحو 0.4% إلى 155.15 مقابل الدولار، لتستمر خسائرها بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.