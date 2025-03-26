يقدم البنك الزراعي قرض الفلاحين تحت عنوان ازرع.. احصد... وبعدين سدد.

حيث يعد ذلك وسيلة مهمة لمساعدة الفلاحين لا سيما في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعية.

وتشمل تفاصيل قرض البنك الزراعي للفلاحين ما يلي:

سعر العائد 5% للمحاصيل المدعمة.

يتم تحديد القيمة التسليفية بناء على مساحة الحيازة الزراعية ونوع المحصول المراد زراعته.

يتم منح تمويل الإنتاج النباتي بنسبة 100% من قيمة الموازنة المحصولية المعتمدة للمحاصيل الزراعية لكل من أراضي الوادي القديم والأراضي الصحراوية التي تم استكمال البنية الأساسية اللازمة لزراعتها.

فيما تضم الأوراق المطلوبة للحصول علي قرض البنك الزراعي التالي:

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة بطاقة الحيازة الزراعية / عقد الإيجار الموثق / في حالة الأرض حق الانتفاع إحضار ما يثبت ذلك.

بطاقة الخدمات الزراعية.

إقرار من المزارع ببيان المحاصيل.

سلفة محصول الذرة

وفي سياق متصل حدد البنك الزراعي سلفة محصول الذرة بقيمة ١٩٢٥٠ جنيهًا للفدان وبفائدة بسيطة 5%.

وقال البنك الزراعي إن هناك عدة مستندات يجب استيفائها في فروع البنك لإتمام عملية التمويل.

الأوراق المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومى.

صورة بطاقة الحيازة الزراعية.

بطاقة الخدمات الزراعية.

إقرار من المزارع ببيان المحاصيل.

تهدف القروض الزراعية التي يقدمها البنك الزراعي المصري إلى مساعدة الفلاح وصغار المزارعين في تغطية خدمة الأرض الزراعية وتكاليف الإنتاج الزراعي بما يسهم في تحسين مستوى دخل المزارعين ويساعد في تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.

ومن جانب آخر يقدم البنك الزراعي المصري خدمات عديدة لعملائه ومنها تحويلات السويفت الصادرة والواردة بالعملة المحلية والأجنبية).

وقال البنك الزراعي إن تحويل الأموال عبر نظام سويفت SWIFT هو أفضل وأيسر وسيلة لتحويل أموال العملاء محليًا أو من الخارج مباشرة إلى حسابهم البنكي طرف البنك الزراعي.

وتعد التحويلات المالية من حساب لحساب عبر السويفت (محليًا أو دوليًا) سهلة التنفيذ، مؤمَّنة وتتميز بالسرعة والتكلفة المناسبة.

وفيما يخص التحويلات محليًا في البنك الزراعي فهي كما يلي:

مميزات الخدمة :

إرسال واستقبال حوالات من أي بنك محلي يعمل في ج.م.ع لتصل خلال 24 ساعة.

لا يوجد حد أدنى ولا حد أعلى للحوالة.

المستندات المطلوبة من العميل لإرسال حوالات السويفت يجب توافر البيانات الآتية

اسم المستفيد بالكامل.

اسم البنك المستفيد والعنوان.

كود السويفت.

رقم حساب المستفيد.

الغرض من التحويل.

لاستقبال حوالات السويفت:

يجب توفر حساب جاري / توفير في البنك الزراعي المصري.

دوليًّا :

لتحويل أموالكم من حساب لحساب - فقط يتوجب عليكم استيفاء البيانات التالية للمرسل حسب العملة:

اسم الشركة أو اسم المستفيد كاملًا (المرسل إليه).

رقم حساب المستفيد عند البنك الزراعي المصري.

اسم الفرع / بنك القرية المتواجد به حساب المستفيد.

كود سويفت البنك الزراعى المصرى BDACEGCAXXX.

اسم وعنوان البنك المراسل للبنك الزراعي المصري حسب العملة.

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