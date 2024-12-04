رحلة تخريب بحيرة قارون.. القضاء على الثروة السمكية بسبب تسريب مياه الصرف الصحي والزراعي.. ارتفاع نسبة الملوحة لمستويات قياسية.. والبيئة تتبنى مشروعات لإعادتها للحياة

مرت بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، برحلة طويلة ضاربة في جذور التاريخ، شملت عدة مراحل من الغنى حتى الفقر المدقع حتى إنها كانت تنتج 5 كيلو جرامات فقط من الأسماك في اليوم، هذه الرحلة كان للإنسان فيها باع طويل في تلويث البحيرة التي تبلغ مساحتها 55 ألف كيلو متر مربع، وعمرها من عمر محافظة الفيوم الذي يتعدى 4000 سنة.

بحيرة قارون ورحلة من الغنى إلى الفقر

كانت بحيرة قارون حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي منتجعا للقوى الحاكمة في مصر سواء أسرة محمد علي، أو مجلس قيادة الثورة، حتى بدأت المنشآت تنتشر على ضفاف البحيرة وزادت الكتلة السكنية في القرى المحيطة ببحيرة قارون، وأصبحت آبار الصرف الصحي لا تستوعب الزيادة السكنية، فبدأت القرى تصرف على مصرف البطس المغذي الأول للبحيرة بالمياه، فأصبح مورد البحيرة من المياه عبارة عن صرف صحي وصرف زراعي بالإضافة إلى صرف ومخلفات المنشآت السياحية التي غطت الساحل الجنوبي للبحيرة.

ارتفاع معدلات الملوحة

وظلت البحيرة تتعرض للتلوث وارتفاع معدلات الملوحة حتى أصبحت 44 ألف جزء في المليون، ما جعلها ثاني أعلى مسطح مائي ملوحة في العالم بعد البحر الميت، وبدأ إنتاج البحيرة من الأسماك يتراجع حتى عام 2015 حين تم إلقاء زريعة أسماك بلطي وكانت وقتها وزارة الزراعة هي المسؤولة عن الزريعة، وتبين أنها كانت مصابة بالايزيبودا، وهو كان يلتصق بلسان السمكة ويتغذى عليه حتى تموت، وفشلت كل الطرق للتخلص من الايزيبودا، ولم يكن هناك حل سوى تفريغ البحيرة نهائيًا من الحياة المائية، حتى يتم القضاء علي الايزببودا، وهو ما حدث فعلا عام 2016، ومنذ هذا العام توقفت الحياة في البحيرة.

بداية العمل لإعادة التوازن البيئي للبحيرة

وفي عام 2021 بدأت وزارة البيئة تتبنى مشروعات لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، بالتعاون مع محافظة الفيوم، وتمكن الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالفيوم بالتنسيق مع المحافظة من رفع كميات من المخلفات الصلبة على شاطئ البحيرة تقدر بحوالى 300 طن، للتخلص من المخلفات المتراكمة، نتيجة لانحسار مياه البحيرة عن المستوى المعتاد خلال شهور الصيف.

مخططات الإصحاح البيئي

كما أن وزارة البيئة تنفذ عددا من خطط الإصحاح البيئي بالمنشآت الصناعية التي تصرف على بحيرة قارون، من خلال إنشاء وحدات معالجة لمياه الصرف، كما نفذت ١١ خطة إصحاح بيئي تتضمن وقف مياه الصرف الصناعي من خلال إعادة استخدامها كاملة مرة أخرى في العملية الانتاجية خاصة في مصانع الورق والكرتون التي كانت تمثل أهم مصادر الحمل البيئي على البحيرة.

دور الاتحاد الأوروبي في إعادة التوازن البيئي للبحيرة

كما أن الاتحاد الأوروبي مول مشروعات لتوسعات الصرف الصحي للقرى المحيطة بالبحيرة بمبلغ 9.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى المشروعات التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، وتسهم في زيادة نسبة تغطية المحافظة بخدمة الصرف الصحي إلى 80 %، فقد كانت البحيرة تستقبل 69% من الصرف الصحي للمحافظة، ونص تعاقد المحافظة مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروعات الصرف الصحي في 88 قرية تصب مياهها في بحيرة قارون، أيضا تم تكريك بحر يوسف لزيادة تدفق المياه العذبة إلى بحيرة قارون التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا فى نسبة الملوحة بها من 44 ألف جزء فى المليون إلى 27 ألف جزء في المليون، بالإضافة إلى تكريك البحيرة نفسها للتخلص من كميات الملوثات المترسبة في قاع البحيرة وتكلف هذا المشروع 23 مليون جنيه، وفقا لتصريح محافظ الفيوم الأسبق الدكتور جمال سامي.



وكشفت تقارير صادرة عن هيئة الثروة السمكية أن بحيرة قارون تحتاج إلى 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا، للحفاظ على منسوبها وتقليل نسب الملوحة فيها، وتعود إليها أنواع الأسماك النيلية، القرموط والثعابين والبنى واللبيس والبياض، فيما عدا البلطى الأخضر الذي له القدرة على التكيف مع الملوحة بدرجة عالية.

خطة لإنزال زريعة أنواع مختلفة من الأسماك

وسبق أن أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن الثروة السمكية ومحافظة الفيوم بالتعاون مع وزارة البيئة، تم وضع وخطة علمية ومنهجية لإنزال زريعة وأصبعيات الأسماك ويرقات الجمبري، لبحيرة قارون خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، وعلى مدار عام 2025، ومواعيد إنزالها، وأماكنها، ومواعيد الغلق وحظر الصيد ببحيرة قارون، تبعًا لطبيعة كل مكان بالبحيرة ووفقًا لتحاليل المياه الدورية بها، مشيرًا إلى أن البحيرة تعد مصدرًا للرزق لأكثر من 8 آلاف أسرة بالقرى المتاخمة لبحيرة قارون، لافتًا إلى أهمية عقد اجتماع مع الصيادين فى أقرب وقت، لتوعيتهم بمخاطر الصيد الجائر والممارسات السلبية فى التعامل مع بحيرة قارون.

نمو وتفريغ أسماك الموسي

وأكدت الدكتورة نسرين عز الدين الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، مستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، أن التحسن النسبى لخصائص مياه بحيرة قارون ساهم فى نمو وتفريخ أسماك الموسى التى تم إنزالها بالبحيرة نهاية عام 2022، إضافة إلى رصد أعداد كبيرة من حصاد الموسى حاملة للبطارخ، وقد ساهم هذا التحسن الملحوظ لمعايير جودة المياه فى نمو الجمبرى فى فترة زمنية قصيرة غير مسبوقة، لافتةً إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج لتضافر الجهود، خلال إنزال زريعة وأصبعيات الأسماك لبحيرة قارون بجانب يرقات الجمبري.

وأشارت إلى أن أهمية إعادة تحاليل مياه البحيرة قبل إنزال الزريعة تبعًا للمواقع المحددة لنوع كل زريعة من الأسماك المختلفة والقشريات التى ستشمل "البلطى النيلي، وزريعة وأمهات الموسي، وثعابين السمك "الحنشان"، فضلًا عن يرقات الجمبري"، مع دراسة إمكانية إنزال زريعة أسماك العائلة البورية، في إطار إعادة التوازن البيئي للبحيرة نسبيًا.

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