الخميس 20 مارس 2025
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خارج الحدود

شرسة وتشمل توغلا بريا، إعلام عبري يكشف تفاصيل المرحلة التالية من العدوان على غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، تفاصيل المرحلة الثانية من العدوان الإسرائيلي على غزة، موضحة أن تلك المرحلة من العملية ستكون أكثر شراسة وستشمل توغلا بريا.

الاحتلال يضع خطة المرحلة الثانية من العملية العسكرية

وحسب صحيفة “معاريف” العبرية، نقلًا عن مسئولين في الاحتلال، لم تسمهم، فإن إسرائيل تنفذ حاليًا المرحلة الأولى من العملية ضد حركة حماس، والتي تتضمن قصفًا جويًا مكثفًا واغتيالات لقيادات عسكرية وإدارية في الحركة.

 

وأوضحت الصحيفة، أن “الهدف من العملية هو ممارسة ضغط عسكري كبير على قادة حماس لإجبارهم على الموافقة على خطة ويتكوف للإفراج عن الأسرى واستمرار وقف إطلاق النار”.

 

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها: “إذا استمرت حماس في تعنتها فسننتقل بعد بضعة أيام إلى المرحلة التالية”، مشددة على أن “المرحلة التالية من العملية العسكرية في غزة ستكون أكثر شراسة وستشمل توغلا بريا”.

 

وأوضحت المصادر: أنه “إذا دخل جيش الاحتلال غزة فلن يخرج منها بسرعة”، مشيرة إلى أن “الهدف البعيد هو نقل السيطرة على غزة إلى جهات عربية معتدلة وليس إلى السلطة الفلسطينية بشكلها اليوم”.

 

فيما نقلت القناة 13 العبرية، أن “الاعتقاد السائد في إسرائيل أن التقدم في المفاوضات غير ممكن دون استئناف القتال”.

 

وأضافت مصادر الصحيفة، أن “إسرائيل تعتزم منح مزيد من الوقت للمفاوضات بشأن صفقة الأسرى رغم استئناف القتال”.

وزير جيش الاحتلال يتوعد أهل غزة بالتهجير والدمار

وكان وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، قد توعد أهالي قطاع غزة بمزيد من الدمار والتهجير، إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وإزاحة حماس عن إدارة وحكم القطاع.

 

وقال وزير جيش الاحتلال، في رسالة مصورة موجهة إلى سكان غزة، في ما وصفه بـ”التحذير الأخير”، وقال إن “الهجوم الذي نفذته القوات الجوية الإسرائيلية ضد حماس كان مجرد الخطوة الأولى”.

 

وتابع: “ما سيأتي سيكون أشد قسوة، وستدفعون الثمن بالكامل”، وأضاف “قريبًا، سيُستأنف إخلاء السكان من مناطق القتال.”

 

وهدد كاتس المدنيين في قطاع غزة قائلا: “إذا لم يتم الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين ولم يتم إزاحة حماس، فستواجهون قوة لم تعرفوها من قبل”.

 

ودعا كاتس الفلسطينيين في غزة إلى الامتثال لما وصفه بـ”نصيحة الرئيس ترامب”،، من خلال تسليم الأسرى وإبعاد حماس، مقابل فتح خيارات أخرى.

ومن بين الخيارات التي طرحها وزير جيش الاحتلال، طرح ترامب لتهجير الغزيين قسرا، وأشار إلى “إمكانية مغادرة القطاع إلى أماكن أخرى لمن يريد ذلك”. واختتم بالتحذير: “البديل هو الدمار الشامل”.

 

 

 

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العدوان الإسرائيلي غزة حماس قادة حماس خطة ويتكوف

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