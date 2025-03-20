110 شهداء وعشرات الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على غزة منذ فجر اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، باستشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 40 آخرين إثر غارات إسرائيلية على منازل مأهولة في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية أن 110 أشخاص استشهدوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن 37 فلسطينيًّا استشهدوا وأصيب العشرات منذ فجر اليوم، بغارات إسرائيلية متواصلة على شمال قطاع غزة وجنوبه.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا لعائلة أبو نصر في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأظهرت لقطات مصورة، انتشال جثامين عدد من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على المنزل.

أما جنوب القطاع، فقد شنت المقاتلات الإسرائيلية أحزمة نارية على مدينة رفح.

واستشهد 20 شخصًا وأصيب العشرات جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منازل شرق مدينة خان يونس.

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