أبو عبيدة: صواريخ اليمن تقاطعت اليوم مع قذائف غزة في سماء تل أبيب

قال المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام، أبو عبيدة: "ندعو كل أحرار الأمة للانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى واستكمال دعم وإسناد غزة لكسر شوكة إسرائيل وإجبارها على وقف عدوانها".

أبو عبيدة يوجه رسالة للأمة

وأضاف أبو عبيدة في كلمة له اليوم الخميس، "نبرق بالتحية لإخوان الصدق في اليمن على موقفهم المشرف وإسنادهم المباشر لأهلهم في غزة رغم الضريبة الباهظة التي يدفعونها ثمنا لوفائهم للأقصى وفلسطين".

وتابع: أن صواريخ اليمن تقاطعت اليوم مع صواريخ غزة في سماء تل أبيب لتؤكد أن غزة ليست وحدها وأن من خلفها رجالا من أحرار الأمة لن يسلموها لأعدائها المتغطرسين.

صواريخ القسام تضرب تل أبيب

وأعلنت "كتائب القسام"، اليوم الخميس، أنها قصفت عمق مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، برشقة صاروخية من نوع "مقادمة M90" ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن القبة الحديدية اعترضت صاروخين من غزة باتجاه تل أبيب وأن شظايا الاعتراض الصاروخي سقطت في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

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