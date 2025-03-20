الخميس 20 مارس 2025
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سياسة

خبير استراتيجي يحلل الأوضاع في غزة الآن

طارق فهمى،فيتو
طارق فهمى،فيتو

قال  الدكتور طارق فهمى، الخبير الاستراتيجى، وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة إن فهم ما الذي يجري في غزة يتطلب ضرورة معرفة جغرافية القطاع /السكان /الطرق /المدن /الوضع الاقتصادي /مؤسسات حماس بعد الانقلاب علي السلطة /مصادر التمويل /القوة العسكرية وترسانة الصواريخ ومدياتها /الفصائل العاملة في القطاع ومرجعياتها وقياداتها المدنية والعسكرية /الفصائل غير المنضبطة /علاقات حماس الإقليمية والدولية / اقتصاديات الإنفاق /المكونات العشائرية والمجتمع المدني /الجامعات /…الخ 
 

 حسابات القوة الشاملة لإسرائيل

 

وأكد عبر صفحته بالتواصل الاجتماعى في المقابل: لابد أن نعرف حسابات القوة الشاملة لإسرائيل الجيش /أجهزة المعلومات /النخبة العسكرية والمدنية والتعاملات بين القطاع وإسرائيل /القدرات الاقتصادية والسياسية وعلاقات إسرائيل مع السلطة /تركيبة الأجهزة الأمنية وقياداتها وكذلك الاستخباراتية.
 

الخرائط الحالية للقطاع والضفة من خلال الأقمار الصناعية 

 

وواصل قائلا لابد من معرفة الخرائط الحالية للقطاع والضفة من خلال الأقمار الصناعية وهي متاحة والتحركات الإسرائيلية الأمنية في عمق القطاع. 

وأضاف: المعني أن التحليل السياسي والاستراتيجي يحتاج إلى معلومات وبيانات ومعطيات قبل ان نحلل.

وتابع: مصادر المعلومات عن كل ما سبق متاحة ومن مصادر علانية.. فقط تحتاج الي مهارات وإمكانيات في التعامل واستخلاص الصورة الحقيقية بدون أن تتدخل المشاعر والأهواء في التحليل
هناك في التحليل السياسي والاستراتيجي ما يعرف بمادة (الفحص)  في المصادر السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والتي تتناول  الدول /حركات الإسلام السياسي /النخب العالمية والدولية والتجمعات السياسية والاقتصادية/ الحكومات/النظم السياسية.

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​​قطاع غزة إسرائيل حماس جغرافية القطاع الشعب الفلسطيني

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