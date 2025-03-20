الخبراء يحذرون من تبعات التصعيد الإسرائيلي في غزة.. رفعت سيد أحمد: العرب يمتلكون أوراق ضغط استراتيجية.. وأحمد فؤاد: العدوان يهدر جهود الوساطة

كعادة الإسرائيليين لا عهد ولا أمان ولا رحمة أو شفقة أو أخلاق لديهم، انقلبوا على اتفاق الهدنة بمراحله الثلاث بعدما نفذت المقاومة الفلسطينية كل شروط المرحلة الأولى فيما رفضت إسرائيل استكمال التزاماتها بإدخال المعدات الطبية والمعدات الثقيلة والكرافانات والبدء في الانسحاب من محور فيلادلفيا، ومنعوا دخول المساعدات ورفضوا استكمال باقي مراحل الاتفاق من أجل مصالح سياسية ضيقة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.. وبدعم من الولايات المتحدة التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان قصفت الطائرات الإسرائيلية بسلاح أمريكي أطفال غزة الجوعى وهم نيام بعد منتصف الليل ليستشهد المئات من الأبرياء.

وفي ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة، وصف خبراء سياسيون هذه الاعتداءات بأنها "جريمة جديدة" تُضاف إلى السجل الأسود للانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل محاولة لإفشال هدنة وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، مما يدفع المنطقة نحو مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.

رفعت سيد أحمد: الاعتداءات تستهدف الهروب من اتفاق الهدنة

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، إن عودة إسرائيل لضرب غزة مرة أخرى تستهدف الهروب من اتفاق الهدنة، خاصة في ظل الأزمة الداخلية التي يعاني منها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تشمل إقالة رئيس جهاز الشاباك والمظاهرات الشعبية المنددة بخرق اتفاق الهدنة وأكد الدكتور رفعت أن هذه الاعتداءات ليست موجهة فقط ضد أهالي غزة، بل أيضًا ضد الوسطاء الدوليين الذين سعوا لتحقيق الهدنة.

وأشار إلى أن الدول الراعية لاتفاق الهدنة يجب أن تقطع علاقاتها مع إسرائيل وتوقف أي خطوات تطبيعية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي كما أكد أن العرب يمتلكون أوراق ضغط استراتيجية، وعلى رأسها ورقة النفط، لمواجهة هذه الاعتداءات، محذرًا من أن العدوان الإسرائيلي قد يمتد ليهدد كراسي الحكام العرب وليس غزة فقط، في إطار مخطط تهجير الشعب الفلسطيني.

أعمال عدائية تهدد استقرار المنطقة

وأضاف الدكتور رفعت أن هذه الأعمال العدائية تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني. وأكد أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤكد عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية والهدن المتفق عليها، مما يقوض جهود السلام ويزيد من حدة التوتر. كما أشار إلى أن استهداف المدنيين والبنية التحتية في غزة يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيدًا بالجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

أحمد فؤاد أنور: انتهاك صارخ للالتزامات

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ اللغة العبرية بجامعة الإسكندرية والخبير في الصراع العربي الإسرائيلي، أن استئناف إسرائيل لاعتداءاتها على غزة يمثل انتهاكًا صارخًا للالتزامات التي وقعت عليها قبل نحو 60 يومًا بوقف القتال، وأشار إلى أن هذه الخطوة تُهدر جهود الوساطة الدولية التي أدت إلى تقدم ملموس في المفاوضات، بما في ذلك التفاهمات مع المقاومة الفلسطينية.

احمد فؤاد انور

وحذر الدكتور أنور من أن العملية الإسرائيلية الحالية، التي وصفها بالـ"خسيسة والجبانة"، تستهدف المدنيين في غزة بدلًا من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف القتال وأكد أن هذه التصرفات تزيد من حدة التوتر في المنطقة وتقوض أي فرص للسلام، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك لوقف هذه الانتهاكات.

نتنياهو والمقاومة الفلسطينية

وأوضح الدكتور أنور أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للحفاظ على دعم المتشددين في الحكومة الإسرائيلية وإرضاء المستوطنين الذين يطالبون بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. وأكد أن سياسات نتنياهو تهدف إلى منع أي مكاسب للمقاومة الفلسطينية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.

دعوة لتحرك دولي عاجل ضد حرب الإبادة في غزة

وختم الدكتور أنور حديثه بالتشديد على أن استمرار العدوان الإسرائيلي وعدم التزامه بالاتفاقات الدولية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، داعيًا إلى ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين في المنطقة كما أشار إلى أن الطيران الإسرائيلي يضرب بشكل عشوائي، مما يزيد من حدة التوتر ويهدد باندلاع مواجهات أوسع.

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