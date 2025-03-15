أخبار مصر: حادث مأساوي في قنا، جنوب إفريقيا ترد على طرد سفيرها بواشنطن، السعيد يجدد للزمالك، وزيرة تعلق على مسلسل "ولاد الشمس"

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مشهد مروع وضحايا بالعشرات، أول صور من موقع تصادم أتوبيس عمال سكر دشنا بجرار زراعي

حصلت فيتو على أول صور من موقع حادث تصادم أتوبيس عمال مصنع سكر دشنا بجرار زراعي.

رئيس الوزراء يزور العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة اليوم

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بجولة تفقدية في مدينة العاشر من رمضان، لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

فدوى مواهب تثير غضب المصريين بعد فيديو المتحف المصري الكبير، ومتابعون: مش سالكة وناكرة لجميل مصر

فدوى مواهب، من فيديو “الهوت شورت” إلى إهانة الملك رمسيس، واصلت مخرجة الكليبات السابقة فدوى مواهب، إثارة الجدل في مصر، وذلك بعد نشرها مؤخرًا فيديو من داخل المتحف المصري الكبير، أثار غضبًا شديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما اعتبره المدونون "إهانة" للحضارة المصرية.

الجيش الأمريكي ينشر فيديو عملية اغتيال زعيم داعش في العراق

نشرت القيادة الأمريكية المركزية على منصة "إكس" فيديو لعملية اغتيال زعيم تنظيم داعش في العراق عبد الله مكي مصلح الرفيعي، المعروف بـ"أبو خديجة".

أول رد من جنوب إفريقيا عن طرد سفيرها في أمريكا بتهمة كرهه لـ "ترامب"

في أول تعليق لها على طرد سفيرها، صرح المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب إفريقيا كريسبيان فيري بأن بلاده ستعالج مسألة إعلان سفيرها في الولايات المتحدة شخصًا غير مرغوب فيه عبر القنوات الدبلوماسية.

بعد طلبه مبلغا ضخما، عبد الله السعيد يوافق على التجديد للزمالك والإعلان خلال ساعات

كشفت تقارير إعلامية أن عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك، وافق على تجديد عقده مع الزمالك ورحب بالاستمرار مع القلعة البيضاء.

ارتكبت خطأ كبيرا، اعتذار رسمي من عمرو سلامة بعد إهانته إسماعيل ياسين وصلاح أبو سيف

قدم المخرج عمرو سلامة اعتذارًا رسميًّا عقب مهاجمته الفنان الراحل إسماعيل ياسين بوصفه أسوأ ممثل في التاريخ وحديثه عن فيلم “المومياء” كونه تجربة سينمائية حصدت على تقدير بلا داعٍ.

لحظات مرعبة، تمساح يسحب امرأة من بين صديقاتها إلى النهر ويستعرض بجثتها (فيديو)

في مشهد مأساوي أمام مرأى ومسمع أهالي قريتها، سحب تمساح امرأة إلى النهر بعد أن ظهر فجأة وأخذ يستعرض بجثتها في إندونيسيا.

سيظل تأثيره ممتدا لسنوات، وزيرة التضامن الاجتماعي تشيد بمسلسل "ولاد الشمس"

أشادت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمسلسل ولاد الشمس، مؤكدةً أنه قدم نموذجًا دراميًّا يعكس واقع الأبناء في دور الرعاية، وطرح مشكلات حقيقية في قالب درامي مؤثر سيظل تأثيره ممتدًّا لسنوات.

بينهم 5 دول عربية، أمريكا تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها

تخطط السلطات الأمريكية لتشديد قواعد دخول مواطني عدة دول عربية إلى الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

اليوم، الزمالك يصطدم بسموحة في معركة العبور إلى المربع الذهبي لكأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة فريق سموحة اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس مصر.

رغم معارضة الديمقراطيين، الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية مؤقتة لتجنب شلل الحكومة الفدرالية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل، أو ما يعرف بـ"الإغلاق"، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي المحدد.

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 3 - 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 15 مارس 2025 مجموعة من المباريات المهمة في مختلف الملاعب العربية والعالمية.

ملحقوش يتسحروا، زملاء ضحايا أتوبيس مصنع السكر بدشنا يروون التفاصيل

أكد العاملون بمصنع سكر دشنا أن العاملين ضحية حادث تصادم أتوبيس المصنع بجرار زراعي لنقل قصب السكر كانوا في طريق عودتهم الي بيوتهم بعد انتهاء الوردية لتناول وجبة السحور بعد انتهاء ساعات العمل.

درجات الحرارة اليوم السبت فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم السبت، حيث يسود طقس حار على أغلب الأنحاء وعلى الجنوب، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

نجلاء بدر عن الرجالة: كلهم خانوني قبل الفرح وزوجي بيهددني بالطلاق (فيديو)

واصلت الفنانة نجلاء بدر اعترافاتها المثير لبرنامج "العرافة" المذاع عبر قناة النهار، فبعد إبداء سعادتها بأنها ممثلة إغراء، كشفت عن خيانتها من الرجال أكثر من مرة.

السر في الأمعاء الطفولية، علماء يكتشفون سر طول عمر أكبر معمرة في العالم

اكتشف العلماء دليلا مهما حول سر طول عمر المعمرة ماريا برانياس موريرا التي عاشت حتى عمر 117 عامًا.

الصحة بعد حريق وسط البلد: استقبال الراغبين في إصدار التراخيص الطبية بداية من غدا الأحد

كشفت وزارة الصحة عن موقف المواطنين الراغبين في الحصول على قرارات ترخيص مزاولة المهن الطبية من أعضاء الفريق الطبي وكذلك الراغبين في استصدار تراخيص المنشآت الصحية بعد الحريق الذي نشب فجر أمس الجمعة في مبني التراخيص الطبية بشارع الشيخ ريحان بوسط البلد.

عاصفة عاتية وحرائق مرعبة تجتاح ولايات أمريكية وتخلف دمارا شاسعا (فيديو)

أدت عاصفة عاتية ضربت ولايتي ميسوري وإلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إصدار العديد من التحذيرات، فيما اجتاحت الحرائق والرياح ولاية تكساس مخلفة 3 قتلى.

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