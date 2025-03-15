السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم السبت فى مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة  اليوم السبت، حيث يسود طقس حار  على أغلب الأنحاء وعلى الجنوب، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم السبت 15 -3- 2025 بمحافظة البحيرة

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   19  ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنها: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى  30

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15  و درجة الحرارة العظمى 35

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 30

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  31

السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 30

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 32

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 33

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 15  ودرجة الحرارة العظمى:  34

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 35

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 17  ودرجة الحرارة العظمى 36
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الطقس اليوم السبت

مواد متعلقة

اشتداد الحر وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

هجوم مبكر للربيع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة غدا على الجنوب.. استمرار الموجة الحارة.. وتحذير من الشبورة الكثيفة

حالة الطقس اليوم الجمعة، تصاعد الموجة الحارة والقاهرة تسجل 32 درجة

ارتفاع مستمر، درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

الأكثر قراءة

أول رد من جنوب إفريقيا عن طرد سفيرها في أمريكا بتهمة كرهه لـ "ترامب"

مشهد مروع وضحايا بالعشرات، أول صور من موقع تصادم أتوبيس عمال سكر دشنا بجرار زراعي

درجات الحرارة اليوم السبت فى مصر

ملحقوش يتسحروا، زملاء ضحايا أتوبيس مصنع السكر بدشنا يروون التفاصيل

فدوى مواهب تثير غضب المصريين بعد فيديو المتحف المصري الكبير، ومتابعون: مش سالكة وناكرة لجميل مصر

سعر السمك اليوم السبت بسوق العبور، ارتفاع 4 أصناف منهم البلطي والجمبري

ارتكبت خطأ كبيرا، اعتذار رسمي من عمرو سلامة بعد إهانته إسماعيل ياسين وصلاح أبو سيف

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

فدوى مواهب تثير غضب المصريين بعد فيديو المتحف المصري الكبير، ومتابعون: مش سالكة وناكرة لجميل مصر

السر في الأمعاء الطفولية، علماء يكتشفون سر طول عمر أكبر معمرة في العالم

لحظات مرعبة، تمساح يسحب امرأة من بين صديقاتها إلى النهر ويستعرض بجثتها (فيديو)

تراتيل وصراخ، راكب يثير الذعر على متن طائرة أمريكية ويعتدي على طاقمها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

معاوية.. سيرة مؤسس الدولة الأموية من كاتب الوحي حتى أول ملك في الإسلام (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية