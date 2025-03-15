الجيش الأمريكي ينشر فيديو عملية اغتيال زعيم داعش في العراق

نشرت القيادة الأمريكية المركزية على منصة "إكس" فيديو لعملية اغتيال زعيم تنظيم داعش في العراق عبد الله مكي مصلح الرفيعي، المعروف بـ"أبو خديجة".

وقالت:" نفّذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بالتعاون مع قوات الاستخبارات والأمن العراقية، ضربة جوية دقيقة في محافظة الأنبار بالعراق، أسفرت عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش، وقائد العمليات وأمير اللجنة المفوضة، عبدالله مكي مصلح الرفاعي، المعروف باسم "أبو خديجة"، بالإضافة إلى أحد عناصر داعش.

أخطر إرهابي في العالم

وأضافت:" بصفته أمير اللجنة المفوضة، التي تُعتبر أعلى هيئة لاتخاذ القرار داخل تنظيم داعش، كان أبو خديجة مسؤولًا عن العمليات واللوجستيات والتخطيط التي ينفذها التنظيم على المستوى الدولي، كما كان يدير جزءًا كبيرًا من تمويل أنشطة داعش حول العالم.

وتابع:" بعد الضربة الجوية، تحركت قوات القيادة المركزية الأمريكية والقوات العراقية إلى موقع الاستهداف، حيث تم العثور على جثتي عنصرين لداعش. وكان كلا الإرهابيين يرتديان أحزمة ناسفة غير منفجرة، وكان بحوزتهما عدة أسلحة وتمكنت القوات من التعرف على أبو خديجة عبر تطابق الحمض النووي الذي تم جمعه خلال مداهمة سابقة كان قد نجا منها".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "كان أبو خديجة أحد أهم قادة داعش على المستوى الدولي للتنظيم. سنواصل القضاء على الإرهابيين وتفكيك تنظيماتهم التي تهدد وطننا وأفرادنا من القوات الأمريكية، والحلفاء، والشركاء في المنطقة وخارجها."

قوات #القيادة_المركزية_الامريكية تتمكن من تحييد قائد "العمليات الخارجية" في تنظيم داعش والذي كان يشغل منصب الرجل الثاني في التنظيم



تامبا، فلوريدا – في 13 مارس/آذار، نفّذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (#سنتكوم)، بالتعاون مع قوات الاستخبارات والأمن العراقية، ضربة جوية دقيقة في… pic.twitter.com/Qw54bOLA8a — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) March 15, 2025

ترامب يشيد باغتيال أبو خديجة

وفي نفس السياق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن زعيم تنظيم داعش في العراق قُتل يوم الجمعة، حيث قال في منشور على منصته "تروث سوشيال": "قُتل اليوم زعيم داعش الهارب في العراق. طارده مقاتلونا الشجعان بلا هوادة" بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وأضاف أن مقاتلي أمريكا البواسل لاحقوه بلا هوادة، وأنهوا حياته البائسة، مع عضو آخر من التنظيم بالتنسيق مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.

وختم مشددًا على أن السلام يفرض أحيانًا بالقوة.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مقتل "أحد أخطر الإرهابيين في العالم".

وقال السوداني، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "يواصل العراقيون انتصاراتهم المبهرة على قوى الظلام والإرهاب".

وأضاف: "تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي، بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة)".

وأوضح أن "الإرهابي يشغل منصب ما يسمّى -نائب الخليفة- وهو الذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا، ومسؤول اللجنة المفوّضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية) ويُعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم".

وكشف السوداني أن أبا خديجة "يعدّ أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم".

وختم تغريدته بالقول: “نبارك للعراق والعراقيين وجميع الشعوب المُحبة للسلام هذا الإنجاز الأمني”.

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