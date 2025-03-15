عاصفة عاتية وحرائق مرعبة تجتاح ولايات أمريكية وتخلف دمارا شاسعا (فيديو)

أدت عاصفة عاتية ضربت ولايتي ميسوري وإلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إصدار العديد من التحذيرات، فيما اجتاحت الحرائق والرياح ولاية تكساس مخلفة 3 قتلى.

أضرار العاصفة بولاية ميسوري الأمريكية

وتم الإبلاغ عن أضرار جسيمة في ميسوري، حيث اقتلعت العاصفة الأشجار ودمرت المنازل وتسببت بانقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص، فيما حثت السلطات المحلية السكان على البقاء في حالة تأهب والاستعداد لتدهور الطقس بشكل أكبر.

CAUGHT ON VIDEO: A man went through the tornado that hit Rolla, Missouri, and lived to tell the tale. See the video: https://t.co/Warqj4uZDJ pic.twitter.com/641AkHHH4w March 15, 2025

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن نحو 138 مليون شخص معرضون لخطر العواصف الشديدة في وسط البلاد طوال عطلة نهاية الأسبوع.

Zero Visibility: A severe dust storm with wind gusts approaching 100 mph caused a massive pileup on I-27 near Canyon, Texas, on March 14. https://t.co/tlas09Y3ZV pic.twitter.com/Fu91hY6jZ2 — AccuWeather (@accuweather) March 15, 2025

ومن المحتمل حدوث أعاصير قوية عند المستوى EF2 على مقياس قوة الأعاصير، والذي يُحدد برياح مستمرة تتراوح سرعتها بين 113 و157 ميلا في الساعة، من جنوب آيوا إلى جاكسون بولاية ميسيسيبي.

Villa Ridge, Missouri, a tornado caused significant damage, with a loud roar and numerous power flashes. Several semi-trucks were flipped, and various structures were damaged. #MOwx pic.twitter.com/lwt4JzsXcm — Chicago & Midwest Storm Chasers (@ChicagoMWeather) March 15, 2025

رياح قوية وحرائق في تكساس وأوكلاهوما

من جهة أخرى، اجتاحت الرياح القوية والحرائق جنوب الولايات المتحدة. وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من طقس قاس في منطقة شاسعة من البلاد، يقطنها أكثر من 100 مليون نسمة.

NEW VIDEO: We're witnessing the devastating aftermath of the tornado in Rolla, MO. Tornado warnings are still in effect across Missouri, Arkansas, and Illinois as the storm system continues to impact the region. Stay safe and stay tuned for updates. pic.twitter.com/Bk8gPpxsMm — WeatherNation (@WeatherNation) March 15, 2025

وتوقعت الهيئة هبوب رياح عاتية تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة من الحدود الكندية إلى تكساس.

وكانت الرياح في تكساس وأوكلاهوما أمس الجمعة مصدرا لعدة حوادث سيارات نتج عنها مقتل 3 أشخاص في منطقة بانهاندل.

No power for us anytime soon



South Amarillo, Texas



Might as well be a tornado or hurricane but without the rain and WE NEED RAIN#Texas #Weather #Amarillo pic.twitter.com/T3lJndJMPa — Cathlina King 🇺🇸 (@AmeraucanaLover) March 14, 2025

وأفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة بوتر بإغلاق أو تقييد حركة المرور على 4 طرق بعد حوادث منفصلة انقلبت فيها شاحنات كبيرة.

A closer look at some of the wreckage here on i-27.



Absolutely horrific scene



Canyon Texas #txwx #wxtwitter @NWSAmarillo pic.twitter.com/BnvznxSHkP — The Storm Chasing Guy (@JonTheStormGuy) March 14, 2025

وقالت الإدارة إن: "الرؤية ضعيفة في أحسن الأحوال، ومنعدمة تماما في بعض الأماكن. إذا لم تكن مضطرا للخروج، يرجى البقاء في مكانك".

Extreme Texas winds flip semis like toys on Interstate 40 in Amarillo! 💨🚛 Gusts reached up to 83 mph, creating dangerous travel conditions. pic.twitter.com/soThJNNenI — AccuWeather (@accuweather) March 14, 2025

ويبدو أن الرياح ساهمت أيضا في تأجيج حرائق الغابات، حيث طلبت السلطات المحلية من السكان إخلاء العديد من المناطق المهددة، مع تفعيل الإنذار الأحمر.

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