رغم معارضة الديمقراطيين، الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية مؤقتة لتجنب شلل الحكومة الفدرالية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل، أو ما يعرف بـ"الإغلاق"، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي المحدد.



وقد حظي النص، الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأمريكية حتى سبتمبر، بتأييد الرئيس دونالد ترامب، الذي يتعين عليه الآن توقيعه.

لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية، التي دانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام.



ووافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفدرالية حتى 30 سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ من أجل تجنب الإغلاق الحكومي الذي يهدد البلاد.

وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلا عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.



وبحسب الموقع، فمن المقرر أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية بعد منتصف ليل يوم الجمعة، وهو الموعد المقرر لانتهاء التمويل.



ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة توقف عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية بسبب نقص التمويل. وفي مثل هذا السيناريو، يضطر الموظفون الحكوميون المكلفون بأعمال ضرورية إلى الاستمرار في أداء واجباتهم دون أجر، بينما يتم منح عطلة إجبارية للموظفين غير الضروريين.

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