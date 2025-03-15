سيظل تأثيره ممتدا لسنوات، وزيرة التضامن الاجتماعي تشيد بمسلسل "ولاد الشمس"

أشادت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمسلسل ولاد الشمس، مؤكدةً أنه قدم نموذجًا دراميًّا يعكس واقع الأبناء في دور الرعاية، وطرح مشكلات حقيقية في قالب درامي مؤثر سيظل تأثيره ممتدًّا لسنوات.

وكتبت وزيرة التضامن، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "سعدت وسعدت وزارة التضامن الاجتماعي بعرض مسلسل ولاد الشمس، عبر هذا المسلسل عن صوت أبنائنا في دور الرعاية، وقدم في قالب درامي مشاكل حقيقية للأبناء ومواقف واقعية ربما سيظل تأثيرها ممتدًّا لسنوات، أهنئ الشركة المتحدة وصناع مسلسل أولاد الشمس، وأشكر أيضًا زملائي في إدارة الإعلام وقطاع الرعاية؛ فالمسلسل كان نموذجًا للتعاون بين الوزارة والشركة المتحدة".

وأضافت: "عقد صناع المسلسل عدة اجتماعات مع قطاع الرعاية بالوزارة، قبيل تصوير المسلسل، ودارت مناقشات حول دور الرعاية والخدمات المقدمة، وإخراج العمل في قالب واقعي يلتزم قدر الإمكان باللوائح والقوانين، دون أي مساس بالقالب الدرامي للعمل وسياقه، مع التأكد من أن العمل لا يسئ للأبناء في دور الرعاية".

وتابعت: "تشرفت الوزارة بترشيحها عددًا من الأبناء خريجي دور الرعاية ليكونوا أبطال الحلقة الأخيرة الوثائقية لنجاحات ملهمة للأبناء في دور الرعاية، وتأكيد أن الأمل دائما في دمج شبابنا وأنهم جزء لا يتجزأ مجتمعنا".

واختتمت: "بهذه المناسبة نفتح دائمًا باب التعاون مع كافة الشركاء لمزيد من الأعمال الدرامية التي تخدم مجتمعنا في كافة الخدمات التي نقدمها، في قطاعاتنا المختلفة، تأثير حلقات معدودة قد يفوق تأثير سنوات من التوعية، استمروا واحنا معاكم نوفر كل الدعم ونسير معكم في خطوطكم الدرامية ونقدم لكم نماذخ مشرفة لمصرنا الغالية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.