السبت 15 مارس 2025
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رياضة

بعد طلبه مبلغا ضخما، عبد الله السعيد يوافق على التجديد للزمالك والإعلان خلال ساعات

عبد الله السعيد،
عبد الله السعيد، فيتو

كشفت تقارير إعلامية أن عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك، وافق على تجديد عقده مع الزمالك ورحب بالاستمرار مع القلعة البيضاء.

وأكدت التقارير أن عبد الله السعيد طلب مبلغ 25 مليون جنيه في الموسم الواحد للتجديد مع الزمالك".

وأفادت التقارير أن هناك تقاربًا كبيرًا في وجهات النظر بين الزمالك وعبد الله السعيد ومن المقرر خلال الساعات المقبلة الإعلان الرسمي عن تجديد اللاعب عقده مع النادي الأبيض".

فيما وضعت  لجنة التخطيط بنادي الزمالك، استقرت على تعديل عقد حسام عبد المجيد مدافع الفريق.

ووضعت لجنة التخطيط  اللاعب حسام عبد المجيد ضمن الفئة الثانية في العقود.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تجديد التعاقد مع عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسميًا لمدة موسمين.

ووقع عمر جابر على عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2026-2027.

يأتي ذلك في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك ولجنة التخطيط لقطاع كرة القدم للحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة فريق سموحة اليوم  السبت ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس مصر.

 

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة اليوم  السبت في كأس مصر في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

الزمالك وسموحة 
الزمالك، فيتو 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر 

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت.

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