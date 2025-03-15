السبت 15 مارس 2025
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ثقافة وفنون

ارتكبت خطأ كبيرا، اعتذار رسمي من عمرو سلامة بعد إهانته إسماعيل ياسين وصلاح أبو سيف

إسماعيل يس وعمرو
إسماعيل يس وعمرو سلامة، فيتو

قدم المخرج عمرو سلامة اعتذارًا رسميًّا عقب مهاجمته الفنان الراحل إسماعيل ياسين بوصفه أسوأ ممثل في التاريخ وحديثه عن فيلم “المومياء” كونه تجربة سينمائية حصدت على تقدير بلا داعٍ.


وقال “سلامة”: أتقدم بخالص اعتذاري لجمهور ومحبي جميع الفنانين الذين ذكرتهم في حلقة برنامج (ليك لوك)، ولكل من شعر بالإساءة بسبب إبداء آرائي بصورة مبالغ فيها وغير لائقة، مما قد يكون قد مسَّ تاريخهم الفني الكبير والمهم.


وأضاف: "أدرك تمامًا أن مكانة هؤلاء الفنانين وتأثيرهم في الثقافة الشعبية لا يمكن المساس بهما، وأتعجب من البعض الذي قرر مقارنتي بهم، فهذه مقارنة في غير محلها تمامًا. هم أصحاب تاريخ فني عظيم أثر في ملايين البشر لعقود، ومقارنتي بهم لا معنى لها، كما لو أن نملة تُقارن بأسد.
 

وتابع: كما أقرُّ بأنني ارتكبت خطأ كبيرًا، وهو عيب حقيقي في شخصيتي، حيث إن عفويتي أحيانًا تصل إلى حد التهور. لم أدرك أن ما يُقال في منصة عامة يجب أن يكون محسوبًا بدقة، ولا يمكن التعامل معه كحديث عابر في جلسة خاصة بغرض التسلية والمبالغة الهزلية. ما نقوله في العلن يبقى ويؤثر، ولذلك يجب أن أكون أكثر وعيًا ومسؤولية فيما أصرح به مستقبلًا.


واختتم: "أكرر اعتذاري، وأتعهد بأن أكون أكثر حرصًا في المستقبل".

وشهدت  الساعات الماضية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية التصريحات المثيرة التي أدلى بها المخرج عمرو سلامة خلال برنامج “ليك لوك” والذي يقدمه الفنان عمر متولي عبر حساباته على السوشيال ميديا. 

 

تصريحات مثيرة لعمرو سلامة 

وقال "سلامة": “المخرج صلاح أبو سيف أنا قافش عليه كدا عندي عليه مشاكل ويا ريت الناس تسامحني.. وفيلم المومياء overrated”. 

 

المخرج عمرو سلامة 

وأضاف: صلاح أبو سيف.. هو مش overrated بس أنا قافش عليه.. عندي عليه مشاكل، مؤكدًا تفضيله للمخرجين كمال الشيخ، عاطف الطيب، شريف عرفة، وحسن الإمام عليه.

كما اعتبر فيلم "المومياء" للمخرج شادي عبد السلام قد حظي بشهرة تفوق حجمه الحقيقي، مما أثار استياء الكثير من النقاد والجماهير الذين يعتبرونه من أعظم الأفلام في تاريخ السينما العربية.

ولم تتوقف تصريحات عمرو سلامة عند صلاح أبو سيف، بل وجه انتقادات حادة إلى الفنان الراحل إسماعيل ياسين، قائلًا إنه أسوأ ممثل في تاريخ السينما المصرية.

واعترف بأنه كان يحب ياسين في طفولته، لكنه لاحقًا اكتشف أنه لم يكن يستحق تلك المكانة، مشيرًا إلى أن فؤاد المهندس كان أفضل منه بكثير.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات عمرو سلامة بشكل واسع، وسط العديد من التعليقات المتباينة من جمهور السوشيال ميديا حول آرائه التي أدلى بها خلال حلقة البرنامج. 

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اسماعيل ياسين الفنان الراحل إسماعيل ياسين الفنان عمر متولي عمرو سلامة عمر متولي

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