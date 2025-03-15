السبت 15 مارس 2025
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خارج الحدود

بينهم 5 دول عربية، أمريكا تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية، فيتو

تخطط السلطات الأمريكية لتشديد قواعد دخول مواطني عدة دول عربية إلى الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".


وتؤثر قواعد الدخول الجديدة إلى الولايات المتحدة في 43 دولة، وذكرت التقارير أن وزارة الخارجية اقترحت تصنيف هذه الدول إلى ثلاث فئات.

سيتم منع مواطني الدول المدرجة في المجموعة الأولى من عبور الحدود الأمريكية، وهي اليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان، بالإضافة إلى أفغانستان وبوتان وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا.

أما الفئة الثانية فتفرض قيودًا كبيرة على زيارتها الولايات المتحدة، وتشمل 10 دول هي روسيا وبيلاروس هايتي ولاوس وميانمار وباكستان وسيراليون وتركمانستان وإريتريا وجنوب السودان.

وتضم المجموعة الثالثة دولًا يفرض حظرًا جزئيًّا أو كاملًا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، وهي أنجولا وأنتيجوا وبربودا وبنين وبوركينا فاسو وفانواتو وجامبيا وجمهورية الدومينيكان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون والكونغو وليبيريا وموريتانيا وملاوي ومالي وساو تومي وبرينسيبي وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وتشاد وغينيا الاستوائية.

وفي الوقت نفسه، أوضحت الصحيفة أن القوائم الثلاث تم تدبيجها من قبل وزارة الخارجية قبل عدة أسابيع، ومن الممكن إجراء تغييرات عليها.

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