بدون تغيير، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال بنصف نهائي أمم أفريقيا

18 حجم الخط

استقر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، على التشكيل الأساسي للفراعنة الذي سيدفع به أمام السنغال، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين الليلة، في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر لـ فيتو، أن الساعات الماضية شهدت مناقشات مكثفة بين أعضاء الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، من أجل مناقشة اختيار التشكيل الأمثل لمواجهة أسود التيرانجا، بناء على دراسة فنية وافية لكل نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس واستراتيجيته التكتيكية التي اعتمد عليها خلال مبارياته الخمس التي خاضها في الكان حتى الآن.

الجهاز الفني لمنتخب مصر، فيتو

وبحسب المصدر، استقر الرأي بين أعضاء الجهاز الفني للفراعنة على الدفع أمام السنغال بنفس التشكيل الذي بدأ به المباراة الماضية أمام كوت ديفوار، وبناء عليه سيدخل منتخب مصر لقاء اليوم أمام أسود التيرانجا بالتشكيل التالي:

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - أحمد فتوح

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - مروان عطية

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش

حسام حسن مستمر مع الفراعنة في مونديال 2026

وجاء تأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، ليضمن بقاء حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسك الصيف المقبل.

ووفقا للعقد المبرم بين اتحاد الكرة وحسام حسن، فإنه في حال نجح الأخير في قيادة الفراعنة للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا الحالية في المغرب، سيستمر في منصبه مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، أما في حال مغادرة الكان قبل هذا الدور يعتبر عقده مفسوخا تلقائيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.